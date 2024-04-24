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Беглов показал видео с проектом станции ВСМ в Петербурге

Беглов показал видео с проектом станции ВСМ в Петербурге
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В Петербурге из бюджета города выделят 30 млрд руб. для финансирования проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая пройдет в город из Москвы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Александр Беглов.

«Строительство нового терминала для высокоскоростной магистрали будем синхронизировать с размещением вестибюля станции метро «Лиговский проспект-2». Именно эта станция со временем примет на себя основной поток пассажиров из Москвы», — сообщил он.

Станцию метро планируют построить на Красносельско-Калининской линии между «Знаменской» и «Обводным каналом-2».

По словам Беглова, сейчас идет работа по проектированию магистрали на территории города и созданию инфраструктуры.

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Фото:Лев Федосеев / ТАСС

Строительство ветки разделено на два основных участка, рассказывал в феврале 2024 года на совещании у президента глава Минтранса Виталий Савельев. Основная железнодорожная ветка от Санкт-Петербурга до Зеленограда стоимостью 1,755 трлн руб. будет профинансирована по концессионной схеме. Второй участок — «выходы» из Москвы — построят РЖД на средства из своей инвестиционной программы (221,5 млрд руб.).

Суммарный пассажиропоток ВСМ к 2030 году должен составить 23 млн пассажиров. Запуск движения по новой ветке Минтранс ожидает к 2028 году.

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ВСМ РЖД Санкт-Петербург
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