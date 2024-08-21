Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего замглавы Минобороны Булгакова

Дело о мошенничестве против генерала связано с заключением контракта на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. Кирова. Ущерб оценили в 49 млн руб.

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов столицы.

«Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы в соответствии с которым Булгакову Дмитрию Витальевичу была избрана мера пресечения в виде заключение под стражу — без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Бывший замглавы Минобороны просил изменить ему меру пресечения по состоянию здоровья и утверждал, что никуда не уедет, поскольку в отношении него «приняты санкции почти всех недружественных государств». «Во-первых возраст, мне скоро 70 лет, во-вторых, состояние здоровья: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз обеих конечностей. Врачи СИЗО мне стремятся, как могут, помочь, но болезней так много и они в такой стадии, что в этих условиях невозможно что-то сделать», — рассказал Булгаков (цитата по «РИА Новости»).

Булгаков занимал пост замглавы Минобороны в 2008–2022 годах, то есть при министрах Анатолии Сердюкове и Сергее Шойгу. Генерал с 2010 года отвечал за материально-техническое обеспечение армии и руководил работой по обеспечению войск вооружением и военной техникой. В отставку его отправил в сентябре 2022 года президент Владимир Путин. Это произошло после объявления частичной мобилизации в России и массовых жалоб на отсутствие экипировки у призванных и бытовые условия размещения мобилизованных. Экс-замминистра стал генеральным инспектором управления инспекторов Минобороны, рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Источники РБК говорили, что Булгакова уволили из рядов вооруженных сил в том же 2022-м.

Булгаков был задержан и арестован в июле по делу «коррупционной направленности». По информации «Коммерсанта», дело генерала армии в отставке связано с заключением контракта на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения петербургской Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. По версии следствия, в качестве субподрядчика Булгаков привлек подконтрольную ему фирму ООО «Нева-Балт СПб», которая провела работы по завышенным ценам, в итоге фирме был необоснованно перечислен аванс в размере более 49 млн руб. Контракт был заключен спустя два года после его ухода с военной службы. Свою вину он отрицает. Адвокат Булгакова Сергей Севрук в суде подтвердил, что дело связано с контрактами для нужд академии им. Кирова. По его словам, генералу армии в отставке вменяют ущерб около 49 млн руб. «По крайней мере, контракт, из-за которого и было возбуждено дело, был заключен на эту сумму. Другое дело, что эта сумма не была похищена. Она находится на счету подрядной организации, ее можно в любой момент вернуть», — пояснил Севрук.

По делу о мошенничестве также проходят гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и бывший однокурсник Булгакова Геннадий Селезнев, писала газета. ТАСС и «РИА Новости» 21 августа сообщили, что оба также заключены под стражу.

ТАСС также связывал экс-замминистра с делом о растрате (1,3 млрд руб. в ходе поставок 9 млн некачественных комплектов сухпайков в армию.