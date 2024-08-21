Эксперты сообщили о росте смертей от диабета на фоне «пандемии ожирения»

Число смертей от диабета в 2023 году увеличилось на 14%, хотя в предыдущие два года показатель снижался. По мнению экспертов, среди причин может быть увеличение числа пациентов с диабетом, последствия ковида и «пандемия ожирения»

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Смертность в России от сахарного диабета за 2023 год выросла на 14,4%, до 48 469 человек (2,7% от общего числа умерших), следует из ежегодного отчета Росстата. Среди массовых болезней, ставших причиной более 1% смертей за прошлый год, это самый значительный прирост.

Рост смертей от сахарного диабета произошел на фоне снижения в прошлом году общей смертности на 7,1%, до 1,764 млн человек, которое в значительной мере объясняется резким снижением числа умерших от COVID-19 (почти на 90%) после завершения пандемии. Наибольшее число россиян — 46,2% (814 тыс.) — в прошлом году умерли от болезней системы кровообращения (смертность по этой причине снизилась на 2,1%), вторая по частоте причина смерти (16%, или 284 тыс. человек) — от злокачественных новообразований (смертность увеличилась на 2,7%).

Всплеск числа умерших от сахарного диабета (сразу на 26%) произошел в 2020-м — год начала пандемии — и достиг пикового значения в 51,8 тыс. умерших, но затем в течение двух лет снижался. Текущий рост эксперты объясняют целой совокупностью факторов, среди которых отложенные последствия короновируса, рост числа людей с ожирением, способствующим развитию сахарного диабета, увеличение выявляемости этого заболевания и его учета при указании причин смертности.

Диабет — это хроническое нарушение обмена веществ, в основе которого лежит дефицит образования собственного инсулина и повышение уровня глюкозы в крови. Заболевание делят на два основных вида: диабет I типа (или инсулинозависимый) — при нем организм не вырабатывает достаточно инсулина;

диабет II типа (инсулиннезависимый) — при нем клетки и ткани организма становятся нечувствительны к инсулину при достаточном содержании гормона. Основное число пациентов с диабетом страдают именно от II типа. Согласно онлайн-статистике НМИЦ эндокринологии Минздрава, среди 5,277 млн пациентов на учете с инсулиннезависимым диабетом 4,857 млн человек. В начале 2024 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в 2023 году медицинские профилактические осмотры помогли выявить в 1,8 раза больше больных сахарным диабетом, чем в 2022 году. «Это не пугающие для здравоохранения цифры, а, наоборот, позитивные», — отметила Голикова, указывая на увеличение эффективности выявляемости больных.

COVID-19, ожирение и другие факторы

Риск летального исхода при COVID-19 у пациентов с сахарным диабетом был, безусловно, выше, отмечает директор НМИЦ эндокринологии Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева, объясняя всплеск смертей от заболевания в период пандемии. На это, по ее словам, влияют как непосредственно связанные с диабетом факторы, такие как высокая концентрация глюкозы крови, так и наличие осложнений и сопутствующих заболеваний. Например, наличие у пациента ожирения сопровождается хроническим воспалением — и риск неблагоприятного исхода при дополнительной вирусной нагрузке у этих больных значительно возрастает, указывает специалист.

Еще в разгар пандемии профильный вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала о регистрации случаев смерти людей, которые вылечились от коронавируса, но потом умерли от других заболеваний, в первую очередь хронических, поскольку инфекция оказала негативное влияние на их здоровье.

Нынешнее увеличение смертности от сахарного диабета тоже может быть отчасти связано с пандемией, допускают эксперты. «Хвосты» COVID-19 действительно могут оказывать влияние на увеличение смертности, говорит главный специалист по направлению «эндокринология» ГК «Медси» Илья Барсуков. «Поскольку распространение COVID-19 было новым явлением, не совсем понятно, насколько последствия заболевания еще будут о себе напоминать, — рассуждает он. — Известно, что ковид оказывал влияние на развитие сосудистых заболеваний, а диабет также поражает мелкие сосуды». На влияние отдаленных последствий COVID-19 в числе возможных причин также указывает президент Московской диабетической ассоциации больных сахарным диабетом «МДА» Эльвира Густова, подчеркивая, что проблем с обеспеченностью пациентов сахороснижающими препаратами сейчас нет.

В период COVID-19 могли возникнуть утяжеленные формы сахарного диабета, поскольку тогда был ограничен уровень его первичного выявления, и этот фактор мог ухудшить прогноз течения болезни, что также могло оказать влияние на рост числа смертей, отмечает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

В числе факторов, которые могли сказаться на росте уровня смертности, она также указала постепенное увеличение доли пожилого населения, которое характеризуется и более высокими показателями заболеваемости диабетом. Кроме того, в последние годы растет распространенность ожирения у населения, что влечет за собой серьезные изменения риска развития диабета, добавляет Попович: «Рост ожирения вообще последние годы стал очень заметным. Это означает, что уровень заболеваемости диабетом тоже будет расти. Это, естественно, будет сопровождаться постепенным ростом числа смертей».

Директор НМИЦ эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева также подчеркивает, что число пациентов с сахарным диабетом II типа увеличивается пропорционально повышению распространенности ожирения как основного провоцирующего диабет фактора. По ее мнению, можно говорить о неинфекционной пандемии ожирения. В 2022 году в России было выявлено более 419 тыс. новых случаев ожирения, следует из данных Росстата, которые собираются раз в два года. В 2020 году врачи поставили 372 тыс. таких диагнозов, в 2021 году — 383 тыс.

Барсуков из «Медси» также обращает внимание на то, что «диабет стали лучше лечить в последние годы и даже десятилетия, и продолжительность жизни человека с поставленным диагнозом «диабет» увеличивается». «Мы имеем все больше и больше диабетиков, а если их количество растет, соответственно, количество умерших от диабета тоже растет», — добавляет Барсуков.

Еще один фактор, по мнению Попович, — стрессогенная нагрузка, которая оказывает негативное влияние на прогноз течения болезни и может увеличить летальность от диабета. «Смертность от любого заболевания, как правило, обусловлена целым набором факторов, и не всегда ее можно объяснить простым образом», — заключает она.

Изменение в учете причин

Согласно данным Росстата, до всплеска в пандемию показатель смертности от сахарного диабета последовательно рос и в период с 2011 по 2019 год подскочил более чем вчетверо. О том, что смертность от диабета будет расти, эксперты Минздрава предупреждали десять лет назад. Свой прогноз они делали, рассчитывая на более правильный учет первоначальных причин смерти и увеличение продолжительности жизни больных диабетом.

В целом рост показателей смертности последних лет может быть связан с изменением правил кодировки смерти больных сахарным диабетом, говорит глава Московской диабетической ассоциации больных сахарным диабетом Густова. В этот период стали чаще называть именно сахарный диабет как основную причину смерти, а не осложнения от заболевания, отмечает она.

Но и сейчас врачи и патологоанатомы могут не выставлять диабет в качестве основной причины смерти, указывая его как сопутствующее заболевание, подчеркивает Попович, а основной причиной будут значиться осложнения диабета, например, инфаркт или инсульт. Это смещает реальную картину опасности диабета, уверена глава Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Попович.

Барсуков из «Медси» отметил, что примерно два года назад было объявлено о переходе на новую систему классификации причин смерти, согласно которой в большей степени устанавливаются причинно-следственные связи. Так, если человек умер от инфаркта или инсульта и при этом был болен диабетом, то, согласно обновленной классификации, необходимо установить, явился ли конкретно диабет причиной смерти или нет, объясняет эксперт. По мнению Барсукова, при применении новой системы необходимо проводить разъяснительную работу с патологоанатомами, чтобы специалисты придерживались одного порядка установления причин смерти.

НМИЦ эндокринологии Минздрава ведет учет пациентов с диабетом в диарегистре. Сейчас центр проводит работу по совершенствованию системы учета людей, умерших как при диабете (например, вследствие инфаркта миокарда), так и напрямую вследствие сахарного диабета (например, из-за кетоацидотической комы), сообщила директор центра Наталья Мокрышева. По ее словам, такой учет может приводить к изменению структуры смертности пациентов с учетом детального анализа причин.

«Рост распространенности сахарного диабета и тяжесть течения осложнений — это вызов для всей системы здравоохранения», — говорит Мокрышева. В этой связи, отмечает она, ключевая задача — сформировать эффективную систему профилактики и раннего выявления сахарного диабета, а также обеспечение максимально эффективного скрининга осложнений при уже развившемся заболевании.