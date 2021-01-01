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Экономика ,  
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Голикова рассказала об оценке смертности среди переболевших COVID

Косвенные данные указывают, что на рост смертности в России влияют летальные случаи среди людей с хроническими заболеваниями, ранее переболевших коронавирусной инфекцией, рассказала вице-премьер. Их вклад предстоит оценить
Фото: Софья Сандурская / AP
Фото: Софья Сандурская / AP

Власти оценят влияние последствий коронавирусной инфекции на показатели смертности среди людей, переболевших COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Это момент, за которым наблюдают наши врачи, наши специалисты. Люди, которые переболели COVID-19, выздоровели, болели в разной форме — в тяжелой или средней, но страдают хроническими заболеваниями, и, к сожалению, у них наблюдаются в том числе летальные исходы потом. Нам предстоит это оценить», — сказала она, добавив, что весной этот эффект в России еще не наблюдался, он стал проявляться позднее.

Прирост смертности от COVID-19 и его последствий, по словам Голиковой, оценивается в 81% (от общего прироста смертности). «В этом 81% 70 921 умерший — это умершие исключительно от причины смертности COVID-19, он (вирус. — РБК) официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению», — пояснила вице премьер. Еще 45 109 человек, по ее словам, — это смертность от других причин, но во всех этих случаях у умерших положительный тест на COVID-19. Суммарный показатель по этим двум категориям составляет 116 030 умерших (официальные данные Росстата по смертности с COVID-19).

81% от роста смертности за 11 месяцев 2020 года составляет примерно 186 тыс. умерших (данные носят предварительный характер и могут быть скорректированы по итогам года). Прирост показателя по сравнению с 116 030 умершими по двум категориям смертей с COVID-19 может быть обусловлен смертностью среди россиян, имевших хронические заболевания, обострившиеся после уже перенесенного коронавируса.

Ранее, на брифинге 28 декабря, Голикова обращала внимание, что специалисты, анализируя ситуацию с COVID-19, фиксируют, что вирус серьезно влияет на течение хронических заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, инфаркты, заболевания эндокринной, нервной систем и т.д.). «Cмертность от сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания, нервной, эндокринной систем тоже подрастет по итогам 2020 года, потому что граждане, страдающие этими заболеваниями, наиболее подвержены COVID-19», — предупреждала она.

Вице-премьер подчеркивала, что сердечно-сосудистые заболевания — это самая распространенная причина в структуре смертности в России. «Рост смертности обуславливается не только обычным течением сердечно-сосудистого заболевания, но и течением заболевания, обусловленного ранее перенесенным ковидом, даже в легкой форме», — отмечала Голикова на брифинге 10 декабря. «Причинами смерти в этих случаях являются обостренное течение атеросклероза, декомпенсация сердечной недостаточности или внезапная сердечная смерть на фоне фатальной аритмии», — объясняла она.

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Правительство никогда не скрывало данные по смертности, не раз заявляла Голикова. «Для всех нас, для всего мира COVID-19 — это новое заболевание, и, естественно, смертность от этого заболевания также новая в любой статистике любой страны, и нам еще предстоит совместно, я очень надеюсь, что это будет сделано на базе Всемирной организации здравоохранения, выработать методологию, как учитывать новую добавленную смертность от COVID-19», — добавила вице-премьер в интервью «России 24».

смертность COVID-19 Татьяна Голикова правительство пандемия Росстат
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