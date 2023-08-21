Жители Ростова сообщили о взрыве

Сильный взрыв услышали в Ростове-на-Дону и ближайших городах, местные жители рассказали о треснувших стеклах на окнах. Губернатор объяснил ситуацию переходом самолета на сверхзвуковую скорость

Виды Ростова-на-Дону (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Жители Ростова-на-Дону сообщили о звуке громкого взрыва, сообщил корреспондент РБК. Об этом также пишут 161.ru, 1RND и телеграм-канал «Тютина».

Позже губернатор региона Василий Голубев написал, что причиной громкого звука стал переход самолета на сверхзвуковую скорость.

Звук раздался около 10:40 мск. Некоторые ростовчане рассказали о «треснувших и дрожащих стеклах на окнах», пишет 161.ru. Звук взрыва слышали также в Аксае и Батайске — пригородах Ростова-на-Дону. Телеграм-канал отмечает, что громче всего звук был слышен в западных районах города, причем никаких следов в небе или дыма от пожара на земле нет.

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От звука взрыва сработали сигнализации машин, от ударной волны задрожала камера видеонаблюдения во дворе на западе города, следует из опубликованной местными жителями записи.

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