Пандемия коронавируса , 21 авг, 10:35
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За сутки в России умерли 90 человек с коронавирусом
За прошедшие сутки в России зафиксировали 90 смертей после заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Общее число летальных случаев в стране достигло 16 189.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
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