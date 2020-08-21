Goodyear разрешила сотрудникам поддерживать полицию после критики Трампа

Из-за сообщений о том, что компания считает недопустимым использовать ряд слоганов, в том числе в поддержку полицейских и Дональда Трампа, президент США призвал бойкотировать Goodyear и решил сменить шины на своем лимузине

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Американская компания Goodyear после призыва президента США Дональда Трампа не покупать произведенные ею шины разрешила своим сотрудникам носить одежду с символикой, которая поддерживает полицию.

«Мы прояснили нашу политику, чтобы уточнить, что сотрудники могут выражать поддержку правоохранительным органам путем ношения определенной одежды на объектах Goodyear», — говорится в заявлении гендиректора компании Рича Крамера, опубликованном в Twitter. Он отметил, что Goodyear более ста лет поставляет шины для полицейских и пожарных автомобилей.

При этом Крамер добавил, компания не поддерживает какие-либо политические организации, партии или кандидатов. По его словам, корпоративная политика Goodyear требует, чтобы сотрудники также воздерживались от проявления такой поддержки на рабочих местах.

18 августа на сайте радиостанции WIBW была опубликована фотография якобы слайда с внутренней презентации компании, где говорилось, что Goodyear считает неприемлемой атрибутику с рядом слоганов, в том числе Blue Lives Matter (контрдвижение, выступающее за то, чтобы обвиняемые в убийствах полицейских преследовались за преступления на почве ненависти, основано в 2014 году как ответ на движение Black Lives Matter («жизни темнокожих имеют значение»).