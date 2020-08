Goodyear разрешила сотрудникам поддерживать полицию после критики Трампа

В числе слоганов, попавших под запрет, также оказались All lives matter (Жизни всех имеют значение) и Make America great again (Сделаем Америку великой снова, лозунг Трампаа). Фотография разошлась в соцсетях, Трамп после этого раскритиковал компанию и призвал бойкотировать ее. Позднее на пресс-конференции президент США объявил, что намерен сменить шины производителя Goodyear на своем лимузине Cadillac One, который также известен под названием The Beast.

В самой Goodyear заявили, что фотография не имеет к ней отношения. /Компания отметила, что всегда поддерживала равенство и работу правоохранительных органов и будет продолжать делать это.