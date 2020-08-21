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Общество ,  
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Goodyear разрешила сотрудникам поддерживать полицию после критики Трампа

Из-за сообщений о том, что компания считает недопустимым использовать ряд слоганов, в том числе в поддержку полицейских и Дональда Трампа, президент США призвал бойкотировать Goodyear и решил сменить шины на своем лимузине
Фото: J. Scott Applewhite / AP
Фото: J. Scott Applewhite / AP

Американская компания Goodyear после призыва президента США Дональда Трампа не покупать произведенные ею шины разрешила своим сотрудникам носить одежду с символикой, которая поддерживает полицию.

«Мы прояснили нашу политику, чтобы уточнить, что сотрудники могут выражать поддержку правоохранительным органам путем ношения определенной одежды на объектах Goodyear», — говорится в заявлении гендиректора компании Рича Крамера, опубликованном в Twitter. Он отметил, что Goodyear более ста лет поставляет шины для полицейских и пожарных автомобилей.

При этом Крамер добавил, компания не поддерживает какие-либо политические организации, партии или кандидатов. По его словам, корпоративная политика Goodyear требует, чтобы сотрудники также воздерживались от проявления такой поддержки на рабочих местах.

Трамп призвал не покупать шины Goodyear из-за запрета его фирменных кепок
Общество
Фото: Joe Raedle / Getty Images

18 августа на сайте радиостанции WIBW была опубликована фотография якобы слайда с внутренней презентации компании, где говорилось, что Goodyear считает неприемлемой атрибутику с рядом слоганов, в том числе Blue Lives Matter (контрдвижение, выступающее за то, чтобы обвиняемые в убийствах полицейских преследовались за преступления на почве ненависти, основано в 2014 году как ответ на движение Black Lives Matter («жизни темнокожих имеют значение»).

В числе слоганов, попавших под запрет, также оказались All lives matter (Жизни всех имеют значение) и Make America great again (Сделаем Америку великой снова, лозунг Трампаа). Фотография разошлась в соцсетях, Трамп после этого раскритиковал компанию и призвал бойкотировать ее. Позднее на пресс-конференции президент США объявил, что намерен сменить шины производителя Goodyear на своем лимузине Cadillac One, который также известен под названием The Beast.

В самой Goodyear заявили, что фотография не имеет к ней отношения. /Компания отметила, что всегда поддерживала равенство и работу правоохранительных органов и будет продолжать делать это.
 

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Автор: Наталия Анисимова
Теги: Goodyear, Дональд Трамп
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