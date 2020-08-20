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Трамп призвал не покупать шины Goodyear из-за запрета его фирменных кепок

Ранее в соцсетях появилась фотография якобы слайда презентации Goodyear, где не допускалось использование символики со словами Make America great again. В компании авторство слайда опровергли

Президент США Дональд Трамп призвал своих подписчиков в Twitter не покупать шины компании Goodyear, пояснив, что она запретила сотрудникам носить его фирменные кепки с надписью «Make America great again (Сделаем Америку великой снова — РБК.)».

«Не покупайте шины Goodyear. Она анонсировали запрет на кепки Make America great again. Купите шины лучшего качества за гораздо меньшую сумму. Это то, чем занимаются радикальные левые демократы. Двое могут играть в эту игру и мы начинаем играть в нее сейчас», — говорится в опубликованном твите Трампа.

При этом на президентском лимузине, которым пользуется Трамп, стоят именно шины Goodyear. Позже, во время пресс-конференции в Белом доме президента спросили, что он собирается делать с машиной. В ответ на это Трамп заявил, что поменяет шины на другие.

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Дональд Трамп

Накануне в соцсетях была опубликована фотография якобы слайда с внутренней презентации компании, где говорилось, что атрибутика с надписями Make America great again не допускается. Сотрудник компании рассказал каналу 13 WIBW, что презентация прошла в рамках новой политики компании. Также, судя по слайду, были запрещены политические слоганы и атрибутика со словами All lives matter (Жизни всех имеют значение — РБК.).

После появления фотографии Goodyear выпустила заявление. В нем компания сообщила, что «изображение, о котором идет речь, не было сделано или распространено корпорацией Goodyear». При этом компания подчеркнула, что просит своих сотрудников воздержаться от выражения поддержки какому-либо кандидату или политической партии. Goodyear также заявила, что всегда поддерживала равенство и работу правоохранительных органов и будет продолжать делать это.

Goodyear была основана в конце XIX века, сейчас штаб-квартира компании находится в Огайо. Она выпускает шины для автомобилей, в том числе гоночных, грузовиков, мотоциклов, автобусов, самолетов.

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Теги: Goodyear, Дональд Трамп
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