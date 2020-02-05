Генпрокуратура передала в суд дело члена банды Басаева

Заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении уроженца Чечни, члена банды Шамиля Басаева, который в 1995 году принимал участие в нападении на больницу в Буденновске. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Следствие установило, что обвиняемый 14 июня 1995 года совершил вооруженное нападение на жителей и организации города в Ставрополье. В результате этих действий погибли 129 человек, еще 317 были ранены, а 1586 граждан удерживались в качестве заложников.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих (п.п. «д», «в», «з», «н» ст. 102), захвате заложников (ч. 2 ст. 1261 УК РСФСР), участии в банде и теракте (ч. 2 ст. 209 и ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Обвиняемый арестован, а его уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Банда Шамиля Басаева в составе 195 человек напала на Буденновск 14 июня 1995 года. Террористы захватили в заложники более 1600 местных жителей, которых согнали в местную больницу, где удерживали до 19 июня.