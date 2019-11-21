Суд в Ростове арестовал подозреваемого в госизмене военного

Ростовский гарнизонный военный суд арестовал до 19 января военного, задержанного по подозрению в государственной измене в пользу Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

Подсудимому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, говорится в сообщении. ТАСС также ссылается на постановление суда, где речь идет о гражданине России Артыкове Р.А. Однако, в чем обвиняется россиянин, в нем не указано.

РБК направил запрос в пресс-службу Южного военного округа.

20 ноября стало известно, что ФСБ задержала военнослужащего Южного военного округа, который собирал секретные данные для Главного управления разведки Минобороны Украины.