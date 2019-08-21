В рейтинге самых высокооплачиваемых киноактеров Forbes сменился лидер

Дуэйн Джонсон заработал почти $90 млн на двух франшизах. Он сумел опередить нескольких звезд фильма «Мстители. Финал»

Журнал Forbes опубликовал на своем сайте рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в период между 1 июня 2018 года и 1 июня 2019 года. Первое место в нем занял Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала, который за год заработал $89,4 млн. Основной заработок бывшему рестлеру принесло участие во франшизе «Джуманджи», где он играет доктора Смолдера Брэйвстоуна, а также в нескольких сиквелах фильма «Форсаж». Еще $700 тыс. он заработал на съемках в сериале HBO «Игроки» о судьбе бывших игроков в американский футбол.

На втором месте в рейтинге с $76,4 млн австралийский актер Крис Хемсворт, сыгравший роль Тора в фильме «Мстители. Финал». Эта лента, собравшая $2,8 млрд, оказалась финансово успешной и для Роберта Дауни-младшего ($66 млн и третье место в рейтинге). В «Мстителях» он сыграл Железного Человека.

На «Мстителях» также отметились Пол Радд ($41 млн и 9-е место) и Брэдли Купер ($57 млн и шестое место в рейтинге). Купер из всех участников франшизы оказался единственным, для кого работа в «Мстителях» оказалась неосновным источником дохода. Больше он заработал на фильме «Звезда родилась», где сыграл одну из главных ролей вместе с Леди Гагой и Сэмом Эллиотом.

В десятке Forbes оказался актер, который редко работает на голливудские студии. $65 млн получил за год Акшай Кумар, который преимущественно снимается в Индии. Он оказался на четвертом месте в рейтинге.

На пятой строчке находится 65-летний Джеки Чан. В этом году он снялся в шести картинах, включая российско-китайскую копродукцию Олега Степченко «Тайна печати дракона», которая является сиквелом картины «Вий». В этом же фильме снялись Рутгер Хауэр, Арнольд Шварценеггер, Павел Воля и Андрей Мерзликин.

В десятку Forbes также вошли Адам Сэндлер ($57 млн и 6-е место), Крис Эванс ($43,5 млн и 8-е место) и Уилл Смит ($35 млн и десятое место).

В прошлом году самым высокооплачиваемым актером Forbes назвал Джорджа Клуни, который, впрочем, больше заработал на производстве текилы, а не на съемках. За ним в рейтинге шли Марк Уолберг и Дуэйн Джонсон.