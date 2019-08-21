Учителя назвали главные проблемы с новыми технологиями в образовании

Основными проблемами являются отсутствие у педагогов интереса к использованию новых технологий обучения и недостаточная компетентность, выяснили в РАНХиГС. Учителя по-прежнему отдают предпочтение традиционному уроку

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Ученые Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС провели исследование среди учителей всех предметных областей с 1-го по 11-й класс, результаты которого показали десять основных проблем, возникающих при использовании новых педагогических технологий обучения. Об этом говорится в сообщении РАНХиГС, поступившем в РБК.

Согласно данным исследования, с «явным отрывом» лидируют две проблемы: отсутствие у педагогов потребности и интереса к использованию новых технологий, а также недостаточная компетентность в «теории технологизации образования».

В ходе исследования были опрошены 173 учителя начальной школы и 239 преподавателей средних и старших классов. Распределение по стажу получилось следующим: до пяти лет (8,9% от числа опрошенных), от пяти до десяти лет (9,9%), от десяти до 20 лет (33,9%), педагоги-мастера (47,3%). Специалисты, которые имеют высшую квалификационную категорию, были представлены в числе 60,7%.

«Третье место рейтинга поделили в том числе неумение организовать исследовательскую, самостоятельную, проектную, групповую работу школьников и незнание технологии экспериментальной и исследовательской педагогической деятельности», — говорится в сообщении.

Также в список попало неумение учителей адаптировать получаемую информацию о технологиях обучения к собственной профессиональной деятельности, а также ограничения возможности прохождения методических стажировок и незнание методик педагогической диагностики, снятия стрессов и тревожности у школьников.