Половина учителей математики не прошли проверку на знание своего предмета

Рособрнадзор подвел предварительные итоги аттестации российских учителей-предметников и пришел к неутешительным выводам. Аттестация проходит в обезличенном виде в рамках госпрограммы по повышению качества образования в России

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Половина преподавателей математики и информатики, принимавших участие в исследовании Рособрнадзора, не справились с задачами исследования по своему предмету, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. К такому выводу надзорное ведомство пришло после того, как провело исследование компетенций 22 тыс. учителей по разным предметам в 67 субъектах Российской Федерации.

«По таким предметным областям, как «Математика и информатика» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», не справились с работой почти половина участников исследования», — говорится в сообщении Рособрнадзора.

Почти четверть учителей получили неудовлетворительные оценки своей профессиональной пригодности по таким предметам, как экономика, «Россия в мире», русский язык и литература.

Самый высокий уровень подготовки продемонстрировали преподаватели родного языка и родной литературы, а также преподаватели «Обществознания» и «Права».

Учителей оценивали в тестовом режиме и на добровольной основе, присоединиться к исследованию могли все желающие, ранее сообщал Рособрнадзор. Результаты обрабатываются обезличенно и никак не повлияют на работу участников исследования и школ. Оценка компетенций проводилась на основании единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ), разработанных еще по заказу Минобрнауки. Они предусматривают не только проверку знаний по предмету, но и умение решать методические задачи, а также оценивать работы учащихся. Подразумевает исследование и сбор мнений учителей о содержании диагностической работы.

«Лучше объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности», — считает глава Рособрнадзора ​Сергей Кравцов. По его словам, надзорному ведомству теперь предстоит «спокойно проанализировать» полученные результаты, понять, как помочь учителю, а также сделать «соответствующие выводы для системы педагогического образования и повышения квалификации».

Исследование профпригодности учителей и последующая разработка рекомендаций и программ подготовки учителей — часть программы Национальной системы учительского роста, которая вошла в майские указы Владимира Путина. Одной из целей этой программы должно стать достижение Россией места в топ-10 стран мира по качеству общего образования.

Исследования компетенций учителей в разных формах и по разным предметам проводились Рособрнадзором с 2015 года. До 2020 года ведомство должно разработать единые федеральные оценочные материалы по всем школьным предметам. В 2019 году проверку планируется провести среди учителей географии, физики, химии, биологии, иностранных языков, физкультуры и ОБЖ.