Пожар в многоэтажке в Новороссийске. Видео
Появилось видео пожара после взрыва в многоэтажном доме в Новороссийске.
На кадрах видно, как из квартир на верхнем этаже тянется черный дым С лоджии одной из горящих квартир падают обломки.
Днем 21 июля по адресу Анапское шоссе, 12 загорелись три квартиры, площадь пожара достигла 300 кв. м. Пострадавших и погибших нет. Эвакуированы 25 человек, сообщало ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В ликвидации возгорания принимают участие 20 человек и 8 единиц техники.
Предварительная причина — взрыв газовоздушной смеси, сообщила краевая прокуратура. Ведомство организовало проверку.
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