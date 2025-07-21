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Общество ,  
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На Сахалине потушили пожар на самом длинном угольном конвейере

В селе Никольском Углегорского муниципального округа в Сахалинской области потушили пожар на самом длинном угольном конвейере, сообщил губернатор округа Федор Филин.

«Благодаря оперативным действиям спасательных служб района и сотрудников «Солнцевского Угольного разреза» к 9:20 (1:20 мск) пожар был локализован и ликвидирован», — написал он в своем телеграм-канале.

Предварительно, причиной пожара стала техническая неисправность оборудования. Точные причины установят после проведения проверки. Филин написал, что лично выехал на место происшествия. Как уточнил Филин, в результате пожара никто не пострадал.

По данным регионального МЧС, пожар полностью потушили к 10:40 по местному времени (2:40 мск) Тогда сгорело 200 м транспортерной ленты, пожару присвоили повышенный ранг сложности.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Конвейер принадлежит Восточной горнорудной компании. Это самый протяженный в России магистральный угольный конвейер длиной 23 километра, который соединяет Солнцевский разрез с морским портом Шахтерск на западном побережье Сахалина. Запуск объекта планируется в 2025 году, уточнил Филин.

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Полина Харчевникова
пожар Сахалинская область МЧС конвейер
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