В Бельгии пожар разрушил сцену музыкального фестиваля. Видео

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В бельгийском городе Бом пожар разрушил главную сцену фестиваля электронной музыки Tomorrowland, передает De Telegraaf. Пострадавших нет, сообщили в спасательной службе.

Инцидент произошел за два дня до открытия фестиваля, поэтому на его территории не было посетителей. Однако там находились около 1 тыс. сотрудников. 17 июля в Бом планируют приехать более 10 тыс. гостей.

Работы по созданию главной сцены Tomorrowland велись больше года, чтобы сделать её «максимально впечатляющей», отметили организаторы. По информации издания, неизвестно, начнется ли запланированное мероприятие в пятницу, 18 июля.