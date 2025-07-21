В Новороссийске после взрыва газа в многоэтажке загорелись три квартиры
В Новороссийске произошел пожар в многоэтажке, предварительная причина — взрыв газовоздушной смеси, сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в телеграм-канале.
На Анапском шоссе загорелись три квартиры, площадь пожара достигла 300 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Эвакуировано 25 человек.
К ликвидации пожара привлекли от МЧС России 20 человек личного состава и восемь единиц техники.
Квартиры загорелись после сильного взрыва, о котором сообщили местные жители, передает агентство «Живая Кубань».
Ранее 21 июля в городе Великие Луки произошел взрыв в жилом доме на площади Юбилейная. Предварительная версия — утечка и взрыв бытового газа в квартире, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В доме возник пожар. В результате происшествия пострадали четыре человека, одного из них врачи госпитализировали.
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