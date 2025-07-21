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В Новороссийске после взрыва газа в многоэтажке загорелись три квартиры

В Новороссийске после взрыва газа в многоэтажке загорелись три квартиры
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В Новороссийске произошел пожар в многоэтажке, предварительная причина — взрыв газовоздушной смеси, сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в телеграм-канале.

На Анапском шоссе загорелись три квартиры, площадь пожара достигла 300 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Эвакуировано 25 человек.

К ликвидации пожара привлекли от МЧС России 20 человек личного состава и восемь единиц техники.

Человек погиб при взрыве газа в доме в поселке под Новосибирском
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Фото:МЧС России по Новосибирской области

Квартиры загорелись после сильного взрыва, о котором сообщили местные жители, передает агентство «Живая Кубань».

Ранее 21 июля в городе Великие Луки произошел взрыв в жилом доме на площади Юбилейная. Предварительная версия — утечка и взрыв бытового газа в квартире, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В доме возник пожар. В результате происшествия пострадали четыре человека, одного из них врачи госпитализировали.

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Теги
Полина Минаева
Новороссийск происшествие взрыв пожар
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