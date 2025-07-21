Шереметьево сообщило об ограничениях из-за плана «Ковер»

В Шереметьево объявлен план «Ковер», аэропорт обслуживает рейсы на вылет и прилет по возможности, сообщили там, предупредив о корректировках расписания. Собянин вскоре после предупреждения Шереметьево сообщил о сбитом дроне

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Временные ограничения на полеты введены в воздушном пространстве московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в телеграм-канале.

В Шереметьево уточнили, что задействован план «Ковер».

«Аэропорт Шереметьево продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по факту возможности и очередности», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Пассажиров предупредили о вероятном увеличении времени обслуживания из-за ограничительных мер, а также о возможных корректировках расписания.

Об ограничениях аэропорт объявил в 13:17 мск. Спустя около 15 минут в Шереметьево сообщили, что режим «Ковер» снят.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике.

Росавиация о введении ограничений не заявляла.

Москва в последние несколько дней подвергается интенсивным атакам беспилотников. По данным Минобороны, с ночи 19 июля до 7:00 21 июля над столичным регионом сбили 93 беспилотника, в том числе 63 дрона, летевших на Москву. За те же три дня московские аэропорты вводили ограничения на полеты более 20 раз.

Шереметьево вводит ограничения во второй раз с начала суток: ночью меры действовали три часа — с 0:45 до 3:49, также их вводили на час незадолго до полуночи. Запрет на полеты вводился во всех московских аэропортах в ночь на 21 июля.

На фоне ограничений о корректировках расписания предупредили некоторые российские перевозчики, в частности авиакомпания «Аэрофлот».