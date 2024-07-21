Организаторы подготовят иск за концерт Глюкозы «в измененном состоянии»

Посетители концерта пожаловались, что певица выступала пьяной и пела под фонограмму. Продюсер Фадеев ранее сообщил, что его юристы начали готовить иск, чтобы запретить Глюкозе выступать под ее псевдонимом

Video

Агентство, которое организовало концерт певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (псевдоним Глюкоза) в Красноярске, подготовило иск за то, что она выступала в «измененном состоянии». Об этом сообщает NGS24.ru со ссылкой на представителей компании.

По мнению организаторов, Глюкоза «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту. По информации телеграм-канала Baza, на выступление потратили 5,5 млн руб. Организаторы хотели прервать концерт, но не могли не сделать это из-за пункта в контракте, который предусматривает штраф за «любое препятствие работе коллектива», добавляют источники Baza.

Глюкоза была хэдлайнером концерта в честь Дня металлурга, который прошел в Красноярске 20 июля. Зрители поделились с NGS24.ru, что певица пела под фонограмму, а также «трогала себя за интимные места». Некоторые посетители концерта обвинили певицу в том, что она была в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые покинули выступление до окончания концерта. Baza сообщил, что в райдер певицы входила бутылка коньяка, но она «стояла нетронутая». Как рассказала телеграм-каналу SHOT подруга Глюкозы, певица находилась в подваленном состоянии из-за смерти своей бабушки, но все же выполнила обязательства по контракту.

Выступление вызвало резонанс. Продюсер и композитор Максим Фадеев, автор проекта «Глюкоза», рассказал, что после этого выступления к нему поступило много обращений. Он добавил, что юристы приступили к разработке судебного иска, который запретит певице использовать псевдоним и петь его песни.

Фадеев и Глюкоза сотрудничали с 2001 года. В декабре 2023-го он анонсировал перезапуск проекта «Глюкоза» без Натальи Чистяковой-Ионовой. Поводом стало участие певицы в «голой вечеринке», которую устроила блогер Настя Ивлеева. Полуобнаженные снимки артистов попали в интернет и вызвали скандал. Участники столкнулись с «отменой» — их начали вырезать из реклам и телеэфиров.