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Фадеев решил отсудить псевдоним у Глюкозы после ее концерта в Красноярске

Фадеев решил отсудить псевдоним у Глюкозы после ее концерта в Красноярске
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Продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил, что запретит певице Наталье Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, петь написанные им песни и использовать псевдоним. Так он прокомментировал в своем телеграм-канале выступление певицы в Красноярске.

Накануне, 20 июля, Глюкоза выступила в Красноярске на Дне металлурга. Зрители рассказали местному порталу NGS24.ru, что певица пела под фонограмму, а также «трогала себя за интимные места». Седьмой канал Красноярска со ссылкой на посетителей концерта сообщил, что певица находилась в состоянии алкогольного опьянения. Телеграм-канал Baza пишет, что выступление Глюкозы стоило 5,5 млн руб., а в ее райдер входила бутылка коньяка, но она «стояла нетронутая».

Фадеев рассказал, что после этого выступления к нему обратились множество человек. «Мы официально заявили о том, что она больше не является частью группы «Глюкоза», настоящей «Глюкозы», которая была создана мной», — сказал продюсер. Фадеев добавил, что юристы начали разрабатывать иск, который запретит певице использовать псевдоним и петь его песни. Уход Чистяковой-Ионовой, продолжил он, связан и с другими причинами, но после этого концерта «больше терпеть нет сил, не хочется».

РБК обратился за комментарием к представителю Глюкозы Елизавете Кандинской.

Фадеев и Ионова начали сотрудничать в 2001 году. Дебютный альбом певицы «Глюк’oZa Nostra», написанный совместно с Фадеевым вышел в 2003 году

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В декабре Чистякова-Ионова приняла участие в «голой вечеринке», которую устроила блогер Настя Ивлеева. Снимки участников, полуобнаженных или в прозрачных костюмах, попали в интернет и вызвали скандал. После этого «Первый канал» вырезал из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» выступления Глюкозы, а Фадеев сообщил о перезапуске проекта без Натальи Чистяковой-Ионовой.

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Персоны
Валерий Фадеев Глюкоза судебный иск
Наталья Глюкоза Чистякова-Ионова фото

Наталья Глюкоза Чистякова-Ионова

певица, актриса
7 июня 1986 года
Максим Фадеев фото

Максим Фадеев

композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель
6 мая 1968 года
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