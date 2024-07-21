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Экс-министр спорта Дагестана попытался покончить с собой в СИЗО

Экс-министр спорта Дагестана попытался покончить с собой в «Матросской тишине»
Экс-министр с октября прошлого года находится под арестом по делу о растрате. По данным SHOT, он также мог быть причастен к убийствам и созданию ОПГ. Источник РБК говорил, что в криминальных кругах чиновника называли Большой махач
Магомед Магомедов
Магомед Магомедов (Фото: Администрация МО «Город Кизилюрт»)

Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов, задержанный в прошлом октябре по подозрению в растрате, пытался покончить с собой в московском СИЗО «Матросская тишина», сообщают «Московский комсомолец» и телеграм-канал Baza со ссылкой на источники.

По их данным, это произошло в ночь с 19 на 20 июля, его обнаружили с ранениями и госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

РБК обратился за комментарием к адвокату Магомедова, направил запрос в НИИ Склифосовского.

ФСБ задержала экс-министра спорта Дагестана Магомедова
Политика
Магомед Магомедов

Магомедова, на тот момент мэра дагестанского города Кизилюрт, задержали 3 октября 2023-го сотрудники центрального аппарата ФСБ. Министром спорта республики он был в 2012-2021 годах.

Источник РБК сообщал, что в коттедже и по месту работы Магомедова прошли обыски. Самого чиновника быстро доставили в Москву на вертолете, уже 4 октября Басманный суд отправил его под арест.

Дело против него возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере). По такой же статье был арестован еще один фигурант — руководитель управления физической культуры, спорта и подготовки резерва минспорта Дагестана Халитбег Махачев.

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Общество
Магомед Магомедов

«Коммерсантъ» писал, что Магомедову инкриминируют хищение десятков миллионов рублей, выделенных на проведение различных спортивных мероприятий. По данным телеграм-канала SHOT, его также проверяли по факту присвоения 14 млн руб. в 2008 году (тогда он был главой Гергебильского района Дагестана), выделенных на проведение берегозащитных работ в Гергебиле, и 9 млн руб., предназначенных для аналогичных работ в селе Аймаки. Еще один эпизод — присвоение почти 50 млн руб., выделенных на строительство оросительного канала и проведения питьевой воды для жителей села Кикуни.

По информации SHOT, Магомедова также проверяли на причастность к резонансным убийствам и покушениям в республике, начиная с первой половины 1990-х, а также созданию ОПГ из жителей Гергебильского района. Источник РБК говорил, что в криминальных кругах республики Магомедов известен под прозвищем Большой махач.

68-летний Магомедов — уроженец Кикуни Гергебильского района. Собеседник РБК рассказывал, что чиновник пережил несколько покушений. В 2005 году в Кизилюрте неизвестные расстреляли его джип. Следствие и суд признали заказчиком экс-главу Кизилюртского района Абдурахмана Гаджиева. Он был партнером Магомедова по бизнесу. Тогда погиб его племянник, а сам чиновник не пострадал. В бытность Магомедова главой Гергебильского района в машине, припаркованной на пути следования его кортежа, сработала радиоуправляемая бомба. Магомедов выжил, а погибли проезжавшие мимо пассажиры ВАЗ-2106 — муж с женой и три их дочери.

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