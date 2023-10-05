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Политика ,  
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Суд в Москве арестовал фигуранта дела экс-министра Дагестана о хищениях

Суд арестовал Халитбега Махачева по делу экс-министра Дагестана о хищениях

Басманный районный суд Москвы арестовал руководителя управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева по делу мэра города Кизилюрта Магомеда Магомедова о хищениях. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Махачев обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК (Присвоение или растрата в особо крупном размере), ему грозит до десяти лет лишения свободы. Меру пресечения экс-чиновнику избрали до 2 декабря.

Как отмечает ТАСС, заседание прошло в закрытом режиме. Закрыть процесс попросил представитель Следственного комитета для сохранения тайны следствия.

Ранее 4 октября Басманный районный суд Москвы арестовал мэра Кизилюрта и экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова. Дело против него возбуждено по той же статье. Как и Махачев, он арестован до 2 декабря.

Сотрудники ФСБ задержали 66-летнего Магомедова 3 октября. Его обвиняют в присвоении или растрате, совершенной организованной группой, а также в особо крупном размере в период с 2012 по 2021 год. Тогда Магомедов занимал пост министра спорта Дагестана.

Как рассказал РБК источник, знакомый с обстоятельствами задержания, в Москву мэра Кизилюрта доставили на вертолете. Сразу после задержания в коттедже Магомедова, а также по месту его работы прошли обыски. Оттуда изъяли все электронные носители информации: флешки, телефоны, а также компьютеры. Впоследствии, по словам источника, их должны отправить на экспертизу в Москву. Также в особняке Магомедова кроме оргтехники и документов обнаружили незаконно хранившееся оружие и коллекцию дорогих часов.

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Собеседник РБК не исключал, что за арестом Магомедова последуют и другие. Следствие полагает, что мэр Кизилюрта был «частью регионального коррупционного механизма», пояснял он. Вскоре после задержания Магомедова силовики допросили и задержали Махачева.

Махачев руководил управлением физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана с 5 сентября.

Теги
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