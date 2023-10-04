Суд в Москве арестовал вывезенного из Дагестана на вертолете экс-министра
В среду, 4 октября, Басманный районный суд Москвы по ходатайству следователя центрального аппарата СК отправил под арест до 2 декабря мэра Кизилюрта и экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, сообщили в суде.
Его обвиняют в присвоении или растрате, совершенной организованной группой, а также в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Максимальное наказание по данной статье составляет до десяти лет лишения свободы.
Накануне сотрудники ФСБ задержали 66-летнего Магомедова. Силовиков интересует его деятельность на посту министра спорта Дагестана с 2012 по 2021 год. В апреле 2021 года он стал главой Кизилюрта.
Сразу после задержания в коттедже Магомедова, а также по месту его работы прошли обыски, сообщил РБК источник, знакомый с обстоятельствами задержания. На период следственных действий доступ сотрудников в здание мэрии был ограничен. Следователи изъяли все электронные носители информации: флешки, телефоны, компьютеры. «Все это будет направлено в Москву для проведения экспертизы», — рассказал собеседник.
По словам источника, следствию предстоит изучить связи чиновника. «Очевидно, что вслед за этим последуют и другие аресты, так как, по данным следствия, Магомедов являлся частью регионального коррупционного механизма», — добавил он. Следом за задержанием Магомедова правоохранители допросили и задержали начальника управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева.
Помимо оргтехники и документов в особняке у Магомедова были обнаружены незаконно хранившееся оружие и коллекция дорогих часов, сообщил источник.
Он также рассказал, что в Москву главу Кизилюрта доставили с соблюдением максимальных мер предосторожности: его перевозили на вертолете. Собеседник отметил, что перед силовиками стояла задача быстро вывезти Магомедова из региона, чтобы он не успел подключить административный ресурс и оказать давление на следствие и возможных свидетелей.
После задержания Магомедова в Дагестане отменили празднование 60-летия Кизилюрта. В городской администрации причиной отмены назвали отсутствие праздничного настроения.
Что известно о мэре Кизилюрта
На сайте городской администрации говорится, что Магомедов в начале своей трудовой деятельности работал тренером по вольной борьбе в спортивном обществе «Спартак». Затем в 1995 году был избран депутатом Народного собрания республики, а с 1996 года работал в комитете по законодательству, законности, государственному устройству и местному самоуправлению парламента.
Позднее Магомедов руководил налоговой инспекцией и был главой Гергебильского района. С сентября 2012 года по апрель 2021 года он занимал должность министра физкультуры и спорта Дагестана, а в мае 2021 года возглавил городской округ Кизилюрт.
Источник, близкий к правительству республики, рассказал РБК, что Магомед Магомедов считается в Дагестане одним из влиятельных глав районов. Он отметил, что на него было совершено несколько покушений. В 2005 году в Кизилюрте неизвестные расстреляли его джип. Следствие и суд признали заказчиком экс-главу Кизилюртского района Абдурахмана Гаджиева. Он был партнером Магомедова по бизнесу. Тогда погиб его племянник, а сам чиновник не пострадал. В бытность Магомедова главой Гергебильского района в машине, припаркованной на пути следования его кортежа, сработала радиоуправляемая бомба. Магомедов выжил, а погибли проезжавшие мимо пассажиры ВАЗ-2106 — муж с женой и три их дочери. В криминальных кругах республики Магомедов известен под прозвищем Большой махач, добавил источник.