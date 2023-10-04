Суд в Москве арестовал вывезенного из Дагестана на вертолете экс-министра

Басманный суд арестовал мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова. Его обвиняют в хищениях в период работы в республиканском правительстве. Главу города доставляли в Москву вертолетом

Магомед Магомедов (Фото: mo-kizilurt.ru)

В среду, 4 октября, Басманный районный суд Москвы по ходатайству следователя центрального аппарата СК отправил под арест до 2 декабря мэра Кизилюрта и экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, сообщили в суде.

Его обвиняют в присвоении или растрате, совершенной организованной группой, а также в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Максимальное наказание по данной статье составляет до десяти лет лишения свободы.

Накануне сотрудники ФСБ задержали 66-летнего Магомедова. Силовиков интересует его деятельность на посту министра спорта Дагестана с 2012 по 2021 год. В апреле 2021 года он стал главой Кизилюрта.

Сразу после задержания в коттедже Магомедова, а также по месту его работы прошли обыски, сообщил РБК источник, знакомый с обстоятельствами задержания. На период следственных действий доступ сотрудников в здание мэрии был ограничен. Следователи изъяли все электронные носители информации: флешки, телефоны, компьютеры. «Все это будет направлено в Москву для проведения экспертизы», — рассказал собеседник.

По словам источника, следствию предстоит изучить связи чиновника. «Очевидно, что вслед за этим последуют и другие аресты, так как, по данным следствия, Магомедов являлся частью регионального коррупционного механизма», — добавил он. Следом за задержанием Магомедова правоохранители допросили и задержали начальника управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева.

Помимо оргтехники и документов в особняке у Магомедова были обнаружены незаконно хранившееся оружие и коллекция дорогих часов, сообщил источник.

Он также рассказал, что в Москву главу Кизилюрта доставили с соблюдением максимальных мер предосторожности: его перевозили на вертолете. Собеседник отметил, что перед силовиками стояла задача быстро вывезти Магомедова из региона, чтобы он не успел подключить административный ресурс и оказать давление на следствие и возможных свидетелей.

После задержания Магомедова в Дагестане отменили празднование 60-летия Кизилюрта. В городской администрации причиной отмены назвали отсутствие праздничного настроения.