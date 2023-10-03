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Политика ,  
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ФСБ задержала экс-министра спорта Дагестана Магомедова

ФСБ задержала бывшего министра спорта Дагестана Магомедова
У следствия появились вопросы к деятельности Магомеда Магомедова на посту министра спорта Дагестана, который он занимал с 2012 по 2021 год, пишет «МК в Дагестане»
Магомед Магомедов
Магомед Магомедов (Фото: mo-kizilurt.ru)

Сотрудники центрального аппарата ФСБ России задержали главу дагестанского города Кизилюрт Магомеда Магомедова. Об этом сообщил «МК в Дагестане» со ссылкой на источник.

По данным издания, у следствия появились вопросы к деятельности Магомедова на посту министра спорта региона, который он занимал в период с 2012 по 2021 год.

Источник «РИА Новости» подтвердил факт задержания Магомедова. Еще один собеседник агентства уточнил, что расследованием занимается центральный аппарат СК.

«МК в Дагестане» также опубликовал видео задержания Магомедова, на котором он называет свое имя и год рождения. На вопрос о его криминальной кличке он ответил: «У меня кличек нет». Издание тем не менее приводит две из них: Большой Махач и Чалма.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ передал, что его подозревают в хищениях, когда тот занимал должность министра по физической культуре и спорту Дагестана.

Магомед Магомедов родился 19 апреля 1956-го в селе Кикуни Дагестана. В 1995 году он был избран депутатом Народного собрания региона, а с 1996 года он начал работать в республиканском комитете по законодательству. В городской администрации Кизилюрта Магомедов работает с мая 2021 года.

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РБК направил запрос в Следственный комитет и в Центр общественных связей ФСБ.

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Виктория Громова Виктория Громова
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Анастасия Куницына
Дагестан ФСБ задержание министр спорт хищения
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