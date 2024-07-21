В Анапе частично восстановили подачу электричества
В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэрию города.
Издание «Блокнот Анапа» писало, что жители собрались на перекрестке улиц Шевченко и Ивана Голубца и перекрыли дорогу из-за отключения электричества.
»[Люди] разошлись. Заменено оборудование, электроэнергия восстановлена», — рассказали агентству в мэрии.
Вечером 20 июня власти города сообщили, что без электричества остаются около 10 тыс. жителей Анапы, поселка Супсех, сел Гай-Кодзор и Варваровка. «Объекты «Россети Кубань» и «Электросети Кубани» по улицам Рождественской, Ивана Голубца, Калинина и другим, где проходят ремонтные работы, проинспектировали начальник управления ЖКХ мэрии Анапы Александр Алевинский и зампрокурора Владимир Колесников», — говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии. В центральной части курорта, на улице Ивана Голубца, были установлены дизельные генераторы.
Материал дополняется
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации