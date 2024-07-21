В Анапе частично восстановили подачу электричества

В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэрию города.

Издание «Блокнот Анапа» писало, что жители собрались на перекрестке улиц Шевченко и Ивана Голубца и перекрыли дорогу из-за отключения электричества.

»[Люди] разошлись. Заменено оборудование, электроэнергия восстановлена», — рассказали агентству в мэрии.

Вечером 20 июня власти города сообщили, что без электричества остаются около 10 тыс. жителей Анапы, поселка Супсех, сел Гай-Кодзор и Варваровка. «Объекты «Россети Кубань» и «Электросети Кубани» по улицам Рождественской, Ивана Голубца, Калинина и другим, где проходят ремонтные работы, проинспектировали начальник управления ЖКХ мэрии Анапы Александр Алевинский и зампрокурора Владимир Колесников», — говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии. В центральной части курорта, на улице Ивана Голубца, были установлены дизельные генераторы.

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