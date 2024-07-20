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В Алуште полностью восстановили электроснабжение

Глава «Крымэнерго» Шклярский: в Алуште полностью восстановили электроснабжение

Специалисты завершили аварийные работы по восстановлению электроснабжения в Алуште, свет вернулся в дома жителей, сообщил в телеграм-канале гендиректор «Крымэнерго» Максим Шклярский.

«Аварийные работы по восстановлению электроснабжения в городе Алушта и прилегающих населенных пунктов завершены. Подключение потребителей прошло в полном объеме», — говорится в сообщении «Крымэнергоинформ» со ссылкой на Шклярского.

В Алуште без света остались почти 50 тыс. человек
Политика
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Вечером 19 июля Алушта оказалась полностью обесточенной из-за аварии на высоковольтных линиях в районе Ялты. Из-за увеличения нагрузки в энергосистеме южной части России графики отключения электричества ввели в ряде регионов, в том числе и в Крыму.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что без света после аварии остались около 49 тыс. человек. Он уточнил, что на место выехали представители техперсонала Алуштинского района электрических сетей, сформированы и полностью технически обеспечены ремонтные бригады.

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Теги
Алушта Крым «Крымэнерго» отключение электричества
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