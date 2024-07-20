В Алуште полностью восстановили электроснабжение
Специалисты завершили аварийные работы по восстановлению электроснабжения в Алуште, свет вернулся в дома жителей, сообщил в телеграм-канале гендиректор «Крымэнерго» Максим Шклярский.
«Аварийные работы по восстановлению электроснабжения в городе Алушта и прилегающих населенных пунктов завершены. Подключение потребителей прошло в полном объеме», — говорится в сообщении «Крымэнергоинформ» со ссылкой на Шклярского.
Вечером 19 июля Алушта оказалась полностью обесточенной из-за аварии на высоковольтных линиях в районе Ялты. Из-за увеличения нагрузки в энергосистеме южной части России графики отключения электричества ввели в ряде регионов, в том числе и в Крыму.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что без света после аварии остались около 49 тыс. человек. Он уточнил, что на место выехали представители техперсонала Алуштинского района электрических сетей, сформированы и полностью технически обеспечены ремонтные бригады.
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