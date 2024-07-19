 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Ростовская АЭС сообщила о штатной работе энергоблоков

Ростовская АЭС
Ростовская АЭС (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Энергоблоки Ростовской АЭС работают в штатном режиме, отключения электричества спровоцированы аномальной жарой, сообщили РБК в пресс-службе станции.

«Ростовская атомная станция работает в штатном режиме. Энергоблоки № 1, 2 и 4 — в сети. Энергоблок № 3, в соответствие с согласованным годовым графиком, с 22 июня находится в планово-предупредительном ремонте», — говорится в сообщении.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации станции нет, радиационный фон не превышает естественных фоновых значений. В пресс-службе Ростовской АЭС добавили, что специалисты «продолжают обеспечивать выработку электроэнергии для Объединенной энергосистемы Юга, куда входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов», в условиях рекордной жары и роста энергопотребления.

«Персонал атомной станции понимает, какая ответственность сегодня лежит на энергетиках. Работаем с максимальной отдачей», — сообщил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

По словам министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрея Савельева, отключения электроэнергии в регионе не связаны с работой станции. «Отключения начались из-за экстремальных температур, для избежания аварий на объектах энергосистемы», — сказал он.

В последние дни на юге России зафиксировали исторический максимум потребления электроэнергии — 21,1 тыс. МВт.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Ростовская АЭС энергоблоки электричество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 96,1 (-0,2) Инвестиции, 18 июл, 18:03 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 87,88 (-0,21) Инвестиции, 18 июл, 18:03
В Израиле глобальный IT-сбой затронул работу банков, почты и больниц Общество, 13:27
Песков рассказал о последствиях глобального ИТ-сбоя для ресурсов Кремля Технологии и медиа, 13:24
Глобальный сбой: без регистраций на рейсы, банков и Sky News. Фотогалерея Технологии и медиа, 13:23 
МОК объявил о начале периода олимпийского перемирия Спорт, 13:19
Лишение прав за номера-оборотни и штрафы для «зайцев»: что ждет водителей Авто, 13:17
Нейросеть рассказала о людях, которых считает настоящими визионерами Стиль, 13:17
Чемпионка мира по волейболу Старцева объявила о завершении карьеры Спорт, 13:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кремль оценил слова Карлсона об «авторитарной стране» Политика, 13:10
Ростовская АЭС сообщила о штатной работе энергоблоков Общество, 13:08
В МИД ОЭА сообщили об отказе некоторых электронных систем из-за сбоя Технологии и медиа, 13:08
Очевидцы рассказали о последствиях глобального сбоя в Windows Технологии и медиа, 13:07
От менеджера банка «Тусар» до топа группы «Онэксим»: банкроты весны-2024 Pro, 13:04
CrowdStrike выявила проблему, вызвавшую глобальный сбой IТ-систем⁠ Технологии и медиа, 13:03
Цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России Финансы, 13:02