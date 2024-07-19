Ростовская АЭС сообщила о штатной работе энергоблоков

Ростовская АЭС (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Энергоблоки Ростовской АЭС работают в штатном режиме, отключения электричества спровоцированы аномальной жарой, сообщили РБК в пресс-службе станции.

«Ростовская атомная станция работает в штатном режиме. Энергоблоки № 1, 2 и 4 — в сети. Энергоблок № 3, в соответствие с согласованным годовым графиком, с 22 июня находится в планово-предупредительном ремонте», — говорится в сообщении.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации станции нет, радиационный фон не превышает естественных фоновых значений. В пресс-службе Ростовской АЭС добавили, что специалисты «продолжают обеспечивать выработку электроэнергии для Объединенной энергосистемы Юга, куда входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов», в условиях рекордной жары и роста энергопотребления.

«Персонал атомной станции понимает, какая ответственность сегодня лежит на энергетиках. Работаем с максимальной отдачей», — сообщил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

По словам министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрея Савельева, отключения электроэнергии в регионе не связаны с работой станции. «Отключения начались из-за экстремальных температур, для избежания аварий на объектах энергосистемы», — сказал он.

В последние дни на юге России зафиксировали исторический максимум потребления электроэнергии — 21,1 тыс. МВт.

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