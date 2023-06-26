Дело о госизмене основателя Grouр-IB поступило в суд

Иван Сачков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Уголовное дело по статье о госизмене в отношении основателя компании Grouр-IB Ильи Сачкова поступило в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Дело в отношении Ильи Сачкова поступило, будет слушаться в закрытом режиме», — сообщили в суде.

Сачкова обвинили в госизмене (ст. 275 УК) в 2021 году. Что стало поводом для возбуждения дела, не сообщалось. Основателя Grouр-IB арестовали в сентябре того же года, с тех пор он находится в СИЗО. Сачков назвал обвинение против себя «новым делом Дрейфуса» и заявил, что он «не изменник, не шпион и не предатель», а инженер, который «неоднократно доказывал преданность и пользу Родине».

По версии двух источников РБК на рынке информбезопасности, арест может быть связан с делом о госизмене пятилетней давности, по которому экс-глава компании проходил свидетелем. Тогда по подозрению в госизмене арестовали руководителя Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Адвокат Михайлова Руслан Голенков рассказал, что Сачков был свидетелем стороны обвинения.

Другие два источника связали арест Сачкова с криптолокерами — вредоносными программами, которые шифруют данные на компьютере жертвы и требуют выкуп за расшифровку. По данным одного из собеседников, Сачков «следил за криптолокерами еще до переполоха, связанного с нашумевшим обменником» SUEX, против которого США в сентябре ввели санкции.

Bloomberg сообщал, что дело против Сачкова могли возбудить из-за передачи США сведений о предполагаемом вмешательстве российских хакеров в выборы американского президента в 2016 году. В Group-IB эту версию назвали домыслом.

Group-IB — международная компания в сфере кибербезопасности, основанная в 2003 году студентами МГТУ им. Баумана. Она разрабатывает продукты для выявления и предотвращения кибератак и мошенничества, защиты интеллектуальной собственности и исследования высокотехнологичных преступлений. В апреле местный менеджмент выкупил российский бизнес Group-IB, он будет работать под брендом F.A.C.C.T. Сама Group-IB будет представлена только на международном рынке.