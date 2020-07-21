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СМИ сообщили о требованиях захватившего заложников в Луцке мужчины

Фото: Максим Плохой / VK
Фото: Максим Плохой / VK

Мужчина, захвативший около 20 заложников в автобусе в центре украинского города Луцк, выдвинул свои требования. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на аккаунт предполагаемого захватчика во «ВКонтакте».

По данным «Страна.ua», предполагаемый преступник зарегистрирован в соцсетях под ником Максим Плохой. Местное издание «Волынские новости» со ссылкой на источники также написало, что Максим Плохой — это псевдоним захватившего заложников мужчины, а на самом деле его зовут Максим Степанович Кривош. Позднее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил, что подозреваемым в захвате заложников является Максим Кривош, уроженец поселка Гай Оренбургской области России.

Зеленский заявил о личном контроле ситуации с захватом заложников в Луцке
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Фото: Tetiana Hrishyna / Reuters

На странице пользователя Максим Плохой во «ВКонтакте» утром 21 июля было опубликовано видео, где он сидит с автоматом и обращается к людям. Позднее был размещен пост, где предполагаемый преступник описывает свои требования.

В посте говорится, что помимо взрывчатки в автобусе с заложниками еще одна бомба заложена в людном месте города. Для того чтобы взрывы не состоялись, 24 представителя властей, включая глав судов, генпрокурора, главу Верховной рады, премьер-министра страны, должны в своих соцсетях признать себя «террористами в законе».

Захват заложников на Украине. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Неизвестный мужчина захватил пассажирский автобус утром 21 июля в городе Луцк Волынской области

Телеканал «112 Украина» передал, что мужчина также предъявил свои требования правоохранителям и сейчас с ним ведутся переговоры по телефону.

Мужчина захватил автобус, взяв в заложники около 20 человек ранее 21 июля в центре Луцка. По данным полиции, у него есть взрывчатка и оружие. В Волынской области был введен оперативный план «Заложник».

Против мужчины было возбуждено дело по ч. 2 ст. 147 УК Украины (захват заложников). Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взял ситуацию под личный контроль.

Теги: заложники, требования, Украина
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