СМИ сообщили о требованиях захватившего заложников в Луцке мужчины

Фото: Максим Плохой / VK

Мужчина, захвативший около 20 заложников в автобусе в центре украинского города Луцк, выдвинул свои требования. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на аккаунт предполагаемого захватчика во «ВКонтакте».

По данным «Страна.ua», предполагаемый преступник зарегистрирован в соцсетях под ником Максим Плохой. Местное издание «Волынские новости» со ссылкой на источники также написало, что Максим Плохой — это псевдоним захватившего заложников мужчины, а на самом деле его зовут Максим Степанович Кривош. Позднее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил, что подозреваемым в захвате заложников является Максим Кривош, уроженец поселка Гай Оренбургской области России.

На странице пользователя Максим Плохой во «ВКонтакте» утром 21 июля было опубликовано видео, где он сидит с автоматом и обращается к людям. Позднее был размещен пост, где предполагаемый преступник описывает свои требования.

В посте говорится, что помимо взрывчатки в автобусе с заложниками еще одна бомба заложена в людном месте города. Для того чтобы взрывы не состоялись, 24 представителя властей, включая глав судов, генпрокурора, главу Верховной рады, премьер-министра страны, должны в своих соцсетях признать себя «террористами в законе».