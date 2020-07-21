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В Греции двум российским морякам дали по 253 года тюрьмы

Двое российских моряков приговорены к тюремному заключению за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. К срокам добавлены наказания и за иные преступления
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

В Греции двоих моряков из России приговорили к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Об этом сообщил РБК вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Такой высокий срок связан с тем, что от 7 до 12 лет моряки получили за каждого мигранта, еще к этому добавлены наказания за иные преступления», — заявил Мельников. Он добавил, что моряки свою вину не признали.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Греции.

В разговоре с ТАСС Мельников сообщил, что речь идет о Константине Семенове и Иване Возниковцеве.

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Как сообщил Мельников, оба моряка рассказали, что ранее приехали в Турцию в поисках работы. Там им обещали платить по €2 тыс. в месяц и отдельную оплату питания за работу на круизной яхте и перевозку туристов. «После обучения россияне вышли в море, однако их яхта неоднократно ломалась, о чем они сообщили работодателю. В назначенную точку вместо лодки с запчастями к судну прибыли плавсредства с нелегалами. Работодатель пригрозил морякам расправой», — сказал он.

В итоге Семенов и Возниковцев были вынуждены пустить мигрантов на борт, а позднее яхту остановили сотрудники береговой охраны. После этого россиян задержали и обвинили в нелегальной перевозке мигрантов. «При этом суд не обратил внимание на доводы россиян, а адвокат по назначению почти не общался с ними. Российский консул не пришел на судебное заседание, несмотря на настойчивые просьбы родственников», — отметил Мельников. По его словам, оба моряка родом из Ижевска. У Семенова маленький ребенок и престарелая мать, у Возниковцева — тяжело больная мать.

Как заявил Мельников, сейчас по аналогичным обвинениям в Греции содержатся под стражей более 20 россиян.

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В феврале этого года греческий суд вынес приговор двум российским морякам по обвинению в организации незаконной миграции. Тогда Мельников сообщил РБК, что они были задержаны в ноябре 2019 года, а спустя несколько месяцев суд назначил им наказание в виде 395 лет тюремного заключения на двоих.

Мельников рассказал, что группа российских моряков перевозила нелегальных мигрантов и, попав в шторм, была вынуждена позвать на помощь. По его словам, россияне нашли работу по перегону яхт в интернете, однако вместо этого к ним на борт стали сажать людей. В ответ на протесты моряков им пригрозили необходимостью отработать обучение и дорогу, а также последствиями в случае отказа.

Авторы: Алена Прохоренко, Анастасия Куц, Михаил Юшков
Теги: Греция, моряки, арест
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