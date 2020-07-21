В Греции двум российским морякам дали по 253 года тюрьмы

Двое российских моряков приговорены к тюремному заключению за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. К срокам добавлены наказания и за иные преступления

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

В Греции двоих моряков из России приговорили к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Об этом сообщил РБК вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Такой высокий срок связан с тем, что от 7 до 12 лет моряки получили за каждого мигранта, еще к этому добавлены наказания за иные преступления», — заявил Мельников. Он добавил, что моряки свою вину не признали.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Греции.

В разговоре с ТАСС Мельников сообщил, что речь идет о Константине Семенове и Иване Возниковцеве.