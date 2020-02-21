Юрист заявил о получивших в Греции почти 400 лет тюрьмы моряках из России

Фото: Giannis Papanikos / Zuma / Global Look Press

Суд в Греции вынес приговор еще двум российским морякам, задержанным в ноябре прошлого года по обвинению в организации незаконной миграции, сообщил РБК вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, суд назначил им наказание в виде 395 лет тюремного заключения на двоих.

Группу российских моряков задержали в ноябре 2019 года. Они перевозили нелегальных мигрантов и, попав в шторм, были вынуждены позвать на помощь, сообщил Мельников. По его словам, россияне нашли работу по перегону яхт в интернете, однако вместо этого к ним на борт стали сажать людей. В ответ на протесты моряков им пригрозили необходимостью отработать обучение и дорогу, а также последствиями в случае отказа, добавил Мельников.

Он отметил, что на заработки за рубежом многих из моряков вынудила тяжелая финансовая ситуация или болезнь близких родственников. Сейчас задержанные должны выплатить штрафы в несколько миллионов евро и нуждаются в помощи со стороны консульских работников, сообщил Мельников. Помимо этого, по его словам, сейчас для оплаты адвокатов всех задержанных россиян нужно собрать €74,8 тыс.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Греции.