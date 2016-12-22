В Ливии осудили двух российских моряков за контрабанду нефтепродуктов

Суд в Триполи приговорил двух российских моряков с танкера «Теметерон» в общей сложности к четырем годам и трем месяцам лишения свободы за контрабанду нефтепродуктов и незаконное пересечение границы Ливии. Об этом сообщил РБК глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Также оба моряка должны будут заплатить штрафы в размере 2 тыс. ливийских динаров (чуть более $1,4 тыс.). Деньгов добавил, что им зачтется срок, который они отбыли в Ливии с июня 2016 года. Компания — владелец танкера также заплатит штраф в 15 млн ливийских динаров (около $10,8 млн), кроме того, «Теметерон» будет передан в пользу Триполи.

«Вопрос освобождения российских моряков — главный приоритет нашей работы. Совместно с МИД России мы определим дальнейшие шаги» — отметил Деньгов.

Береговая охрана ливийского города Завия задержала танкер «Теметерон» летом 2016 года. Судно шло под флагом Белиза, на борту находились пятеро россиян, а также граждане Украины и Греции.