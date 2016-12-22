В Греции украинского моряка приговорили к 70 годам тюрьмы

В Греции украинского моряка Анатолия Черкасского приговорили к 70 годам тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом сообщают украинские «Вести» со ссылкой на осужденного.



Он отметил, что о тюремном сроке узнал от своего адвоката в субботу, 14 апреля. Черкасский рассказал, что ранее апелляционный суд приговорил его к 32 месяцам тюрьмы. Моряк пояснил, что этот срок он уже отбыл в заточении и надеялся, что его освободят. «Так мне в зале суда сказала переводчик, после чего вместе с адвокатом она меня поздравила», — сказал украинский моряк. Он добавил, что две недели ждал освобождения, но затем ему сообщили, что он получил более длительный тюремный срок, а именно 70 лет. «Переводчик и адвокат в полном недоумении, ведь они уверены, что слышали совсем другое. Получается, что греческие судьи говорят одно, а пишут совсем другое», — сказал Черкасский.



Начальник управления консульского обеспечения МИДа Василий Кирилич сообщил, что отреагирует на обращение Черкасского с жалобой на приговор. Он отметил, что максимальный срок для Греции — это 25 лет. «Есть приговор, который определяют нормы закона, а есть морально-пропагандистский», — сказал Кирилич. Он сообщил, что по состоянию на март в греческих тюрьмах содержатся 148 украинцев. Представитель МИДа добавил, что в 2018 году на родину вернулись четыре украинских моряка, которые отбыли свое наказание в Греции на протяжении двух с половиной лет.



В начале февраля ТСН сообщала, что за перевозку нелегальных мигрантов в Греции были осуждены 200 украинских моряков. По данным телеканала, из них 92 получили приговоры. Некоторые из них были приговорены к 100 годам лишения свободы и больше.