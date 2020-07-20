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Глава РФПИ сообщил о создании 200 млн доз вакцины к концу года

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В случае успешного завершения клинических исследований отечественной вакцины от коронавирусной инфекции Россия до конца 2020 года может выпустить и поставить в разные страны мира более 200 млн доз препарата. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью порталу «Стопкоронавирус.рф».

«Мы рассчитываем выйти на объем до 200 млн доз к концу года. 30 млн доз будет произведено в России, а остальное с помощью международных партнерств по всему миру», — сообщил Дмитриев.

По оценкам РФПИ, в концу 2021 года в мире будет создано уже более 3 млрд доз вакцины, что позволит эффективно бороться с COVID-19.

По словам Дмитриева, российская вакцина будет поставляться со специальным тестом на антитела к коронавирусу. Таким образом, эффект препарата можно будет измерить после инъекции.

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По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, российская вакцина получит государственную регистрацию в августе. Такого же мнения придерживается и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (НИЦЭМ, занимался разработкой вакцины) Александр Гинцбург.

Он считает, что в начале августа препарат получит одобрение Минздрава, затем несколько дней потребуется на получение разрешения на гражданский оборот от Росздравнадзора. В больницы первые партии вакцины должны поступить к 14–15 августа.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, вакцина, Кирилл Дмитриев
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