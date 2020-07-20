Глава РФПИ сообщил о создании 200 млн доз вакцины к концу года

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В случае успешного завершения клинических исследований отечественной вакцины от коронавирусной инфекции Россия до конца 2020 года может выпустить и поставить в разные страны мира более 200 млн доз препарата. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью порталу «Стопкоронавирус.рф».

«Мы рассчитываем выйти на объем до 200 млн доз к концу года. 30 млн доз будет произведено в России, а остальное с помощью международных партнерств по всему миру», — сообщил Дмитриев.

По оценкам РФПИ, в концу 2021 года в мире будет создано уже более 3 млрд доз вакцины, что позволит эффективно бороться с COVID-19.

По словам Дмитриева, российская вакцина будет поставляться со специальным тестом на антитела к коронавирусу. Таким образом, эффект препарата можно будет измерить после инъекции.