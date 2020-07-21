Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июля

В Минобороны заявили о готовности первой отечественной вакцины от коронавируса, страны ЕС согласовали бюджет и фонд восстановления экономик после пандемии — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 777,4 тыс. (5940 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 12 427 человек (85 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 550 тыс. человек.