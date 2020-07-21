Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июля
В Минобороны заявили о готовности первой отечественной вакцины от коронавируса, страны ЕС согласовали бюджет и фонд восстановления экономик после пандемии — главное в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 777,4 тыс. (5940 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 12 427 человек (85 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 550 тыс. человек.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Первая российская вакцина от COVID-19 уже готова, заявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. По его словам, все без исключения добровольцы, участвовавшие в испытании вакцины, получили иммунитет от коронавируса и чувствовали себя нормально.
Однако в Минздраве после этого заявили, что «в настоящее время II фаза клинических испытаний вакцины <...> продолжается и находится на завершающем этапе».
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Шествие «Бессмертного полка» будет перенесено на 2021 год из-за распространения коронавируса. Ранее организаторы планировали, что оно все же состоится 26 июля.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию не сказалось на эпидемиологической ситуации в России. Отсутствие негативных последствий столь масштабных массовых мероприятий президент объяснил, в частности, строгим соблюдением требований санитарных врачей.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 14,34 млн, 603 тыс. человек умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 14,70 млн человек, из них почти 609 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 3,83 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (более 2,1 млн), на третьем — Индия (более 1,1 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Южная Африка (373 тыс.).
После длительных переговоров главы стран Евросоюза достигли соглашения по бюджету на 2021–2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом €750 млрд.
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
Разработчики британской вакцины от коронавируса, компании AstraZeneca и Vaccitech, сообщили о первых результатах испытаний. Введение вакцины, утверждают они, приводит к сильному иммунному ответу. «Хотя предстоит еще много работы, сегодняшние данные укрепляют нашу уверенность в том, что вакцина будет работать», — прокомментировал результаты испытаний Мене Пангалос, исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам в области биофармацевтики в AstraZeneca.