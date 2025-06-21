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Протоиерей Ткачев не увидел смысла решать проблемы демографии деньгами

Протоиерей Ткачев: деньгами не решить проблему того, что россияне не рожают
Деньгами проблемы не решаются, в том числе демографические, дело «в дырявых головах», считает протоиерей. Ранее во ВЦИОМ отмечали, что россияне не рожают детей, так как их дорого растить и потому что хотят жить в удовольствие

Протоиерей Ткачев не увидел смысла решать проблемы демографии деньгами
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Россияне не рожают детей не оттого, что у них нет денег, а из-за мировоззрения, заявил протоиерей Андрей Ткачев, выступая в Корпоративном университете при правительстве Нижегородской области.

«Деньгами вообще ничего не решается. Вот там, в той сфере, в которой мы говорим. Люди рожать не хотят. Давайте мы дадим им денег. И что? <...> Если в голове дырка лишняя, то сколько ты денег этих не дал, как бы, дырка не помешает этими деньгами воспользоваться», — сказал он.

По словам Ткачева, сейчас есть люди, у которых «в голове все в порядке», и они рожают детей, не разводятся, «и денег у них не очень много, если не сказать, совсем мало». Если же давать деньги тем, у кого «дырка» в голове, то «не в коня будет корм».

По мнению протоиерея, у россиян «мозги выдувают регулярно из головы», поэтому сейчас все головы «дырявые». «Нам нужно менять отношение к жизни», — полагает он.

Гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов ранее отмечал, что россияне отказываются от рождения детей, так как растить их «дорого», а также потому, что хотят жить в свое удовольствие.

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Ткачев известен своими скандальными высказываниями. Например, он связывал атаки ракетами HIMARS и Scalp по России с «наказанием за разврат», а также задавался вопросом, зачем женщинам власть, если они традиционно были домохозяйками. Женщина «должна быть домашним доктором», знать, как, «имея в руках две жмени пшенной крупы и кусочек сала», прокормить семью из пяти человек и как перешить вещь, рассуждал клирик.

Комментируя слова Ткачева о HIMARS, председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сказал, что медийные люди должны тщательно взвешивать каждое сказанное слово, а протоиерей такой человек, который «эмоционально может переходить ту грань, которую переходить не следует».

На слова Ткачева о женщинах ответила советник генпрокурора России, бывший депутат Госдумы и замглавы Россотрудничества, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. По ее мнению, женщинам нужна власть, «чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям для того, чтобы прокормить семью».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
демография протоиерей Андрей Ткачев деньги
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