Против Тимура Иванова выдвинули новое обвинение во взятке
Против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова заведено новое уголовное дело — о получении взятки на сумму более 152 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«В отношении Тимура Иванова возбуждено [еще одно] уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), а также в отношении Александра Фомина по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Источник «РИА Новости» сообщил, что в деле Иванова и Фомина «появился новый эпизод о взятке».
РБК обратился за комментарием в СК и к адвокату генерала.
Иванова уже подозревают в получении взятки в виде «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Размер взятки оценивается в 1,185 млрд руб., писал ТАСС. Среди других фигурантов этого дела есть и Фомин — один из учредителей ООО «Олимпситистрой» и один из взяткодателей.
По словам адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяют помощь компаниям, которые взамен бесплатно выполняли строительно-ремонтные работы на принадлежащих ему объектах.
Также против Иванова заведено еще одно дело по другим статьям. Его подозревают в растрате 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и в хищении 3,9 млрд руб. у банка «Интеркоммерц». Вместе с ним под следствием находится бывший подчиненный Антон Филатов, экс-гендиректор подведомственного министерству ООО «Оборонлогистика», экс-председатель правления «Интеркоммерца» Антон Бугаевский и др. По этому делу 23 июня ожидаются прения сторон в Мосгорсуде, его рассмотрение началось три месяца назад.
Свою вину Иванов не признал. Под стражей он находится с апреля 2024-го, срок его ареста последний раз продлили до 23 июля.
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