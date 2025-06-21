 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Иванова ,  
0 

Против Тимура Иванова выдвинули новое обвинение во взятке

ТАСС: против экс-замглавы Минобороны Иванова заведено еще одно дело о взятке
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Экс-замминистра обвиняют в получении взятки более чем в 150 млн руб. от одного из учредителей «Олимпситистроя», который также является фигурантом дела Иванова о взятках более чем на 1 млрд руб.
Тимур&nbsp;Иванов
Тимур Иванов (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / РБК)

Против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова заведено новое уголовное дело — о получении взятки на сумму более 152 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«В отношении Тимура Иванова возбуждено [еще одно] уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), а также в отношении Александра Фомина по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Источник «РИА Новости» сообщил, что в деле Иванова и Фомина «появился новый эпизод о взятке».

РБК обратился за комментарием в СК и к адвокату генерала.

Иванова уже подозревают в получении взятки в виде «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Размер взятки оценивается в 1,185 млрд руб., писал ТАСС. Среди других фигурантов этого дела есть и Фомин — один из учредителей ООО «Олимпситистрой» и один из взяткодателей.

По словам адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяют помощь компаниям, которые взамен бесплатно выполняли строительно-ремонтные работы на принадлежащих ему объектах. 

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
Политика
Тимур Иванов

Также против Иванова заведено еще одно дело по другим статьям. Его подозревают в растрате 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и в хищении 3,9 млрд руб. у банка «Интеркоммерц». Вместе с ним под следствием находится бывший подчиненный Антон Филатов, экс-гендиректор подведомственного министерству ООО «Оборонлогистика», экс-председатель правления «Интеркоммерца» Антон Бугаевский и др. По этому делу 23 июня ожидаются прения сторон в Мосгорсуде, его рассмотрение началось три месяца назад.

Свою вину Иванов не признал. Под стражей он находится с апреля 2024-го, срок его ареста последний раз продлили до 23 июля.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Денис Пантелеев, Ольга Ваганова
Тимур Иванов взятка коррупция уголовное дело
Тимур Иванов фото
Тимур Иванов
экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
Материалы по теме
Бывшая жена арестованного Тимура Иванова вернула девичью фамилию
Общество
Названа сумма долга Тимура Иванова перед ПСБ
Общество
Прокурор запросит наказание Тимуру Иванову 23 июня
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Суд отказался отпустить владельца «Торпедо» под залог в ₽50 млн Спорт, 16:23
В Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада Политика, 16:10
Лучший французский теннисист снялся с Уимблдона Спорт, 16:06
Лукашенко гарантировал Келлогу безопасность на территории Белоруссии Политика, 16:05
Против Тимура Иванова выдвинули новое обвинение во взятке Общество, 15:43
Российских кикбоксеров отстранили от ЧЕ в Молдавии за день до старта Спорт, 15:37
В Москве провели технический запуск четырех станций Троицкой линии метро Общество, 15:31
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Шесть ключевых особенностей квартала FØRST на Симоновской набережной РБК и FORMA, 15:24
Зеленский заявил о сложном выборе для Киева из-за переговоров в Стамбуле Политика, 15:24
CNN узнала, почему Иран сократил число запускаемых по Израилю ракет Политика, 15:09
Статус страны — гостя ПМЭФ в 2026 году получит Саудовская Аравия Политика, 15:07
«Торпедо» не снимется с чемпионата РПЛ, несмотря на арест владельца клуба Спорт, 14:57
На ПМЭФ подписали соглашений на сумму ₽6,3 трлн Бизнес, 14:55
«Надо себе давать надышаться». Бизнес — о возвращении западных компаний Экономика, 14:53