ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

Заявление о признании банкротом поступило в суд на прошлой неделе. Адвокат экс-замминистра Мурад Мусаев рассказал, что в ПСБ Иванов получал кредит для покупки дома, но обслуживать его не может, так как находится под стражей

Тимур Иванов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Банк ПСБ подал заявление о признании банкротом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который находится под стражей по делу о получении взятки. Соответствующая информация представлена в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Согласно карточке в базе данных суда, заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом было подано 11 июня. В качестве кредитора указан ПАО «Банк ПСБ», а должника — Иванов Тимур Вадимович. Другие детали в карточке дела Арбитражного суда Москвы не приводятся.

Адвокат экс-замминистра Мурад Мусаев сообщил РБК, что в указанном банке Иванов получал кредит для покупки дома. «Поскольку Иванов уже больше года находится под стражей, а все его имущество арестовано, то обслуживать кредит он, разумеется, не может. Очевидно, по этой причине банк и обратился в суд», — прокомментировал РБК Мусаев.

РБК направил запрос в Арбитражный суд Москвы.

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. В апреле 2024-го его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сумму оценили в 1,185 млрд руб. По версии следствия, экс-замминистра «оказывал помощь неким компаниям — подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову», рассказывал его адвокат.

В октябре Иванову предъявили новое обвинение — в хищении 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц» и растрате более чем 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы (ч. 4 ст. 160 УК). Согласно последнему решению Мосгорсуда, под арестом Иванов пробудет до 23 июля. Вину он не признает.