ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
Банк ПСБ подал заявление о признании банкротом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который находится под стражей по делу о получении взятки. Соответствующая информация представлена в картотеке Арбитражного суда Москвы.
Согласно карточке в базе данных суда, заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом было подано 11 июня. В качестве кредитора указан ПАО «Банк ПСБ», а должника — Иванов Тимур Вадимович. Другие детали в карточке дела Арбитражного суда Москвы не приводятся.
Адвокат экс-замминистра Мурад Мусаев сообщил РБК, что в указанном банке Иванов получал кредит для покупки дома. «Поскольку Иванов уже больше года находится под стражей, а все его имущество арестовано, то обслуживать кредит он, разумеется, не может. Очевидно, по этой причине банк и обратился в суд», — прокомментировал РБК Мусаев.
РБК направил запрос в Арбитражный суд Москвы.
Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. В апреле 2024-го его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сумму оценили в 1,185 млрд руб. По версии следствия, экс-замминистра «оказывал помощь неким компаниям — подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову», рассказывал его адвокат.
В октябре Иванову предъявили новое обвинение — в хищении 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц» и растрате более чем 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы (ч. 4 ст. 160 УК). Согласно последнему решению Мосгорсуда, под арестом Иванов пробудет до 23 июля. Вину он не признает.
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