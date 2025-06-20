Прокурор запросит наказание Тимуру Иванову 23 июня
Мосгорсуд 23 июня проведет прения сторон по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, прокурор запросит наказание для него и бывшего подчиненного Иванова — Антона Филатова, сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.
Бывший замминистра обвиняется в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц».
«Судебный процесс по делу Иванова и Филатова выходит на финишную прямую. <...> На заседании в понедельник прокурор запросит для подсудимых наказание, которое они заслуживают», — сообщил собеседник агентства.
Процесс по делу Иванова и Филатова начался в конце марта в Мосгорсуде. По ходатайству прокурора суд закрыл его, сославшись на наличие в деле сведений, составляющих государственную тайну.
Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 23 апреля 2024-го его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, на сумму 1,185 млрд руб. После этого Басманный районный суд арестовал Иванова на два месяца. 26 апреля 2024 года тот был уволен с должности заместителя министра обороны.
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