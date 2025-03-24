Мосгорсуд начал дело Тимура Иванова со спора о тайне и паромах

Мосгорсуд начал рассматривать по существу одно из дел против Тимура Иванова. По версии следствия, на продаже двух паромов для переправы через Керченский пролив было похищено свыше 216 млн. руб. Судья закрыл процесс из-за гостайны

Тимур Иванов (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

В понедельник, 24 марта, в Московском городском суде начали рассматривать по существу дело в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его подчиненного Антона Филатова, передает корреспондент РБК.

Что произошло на суде

Судья Мосгорсуда Сергей Подопригоров сообщил о начале судебного следствия по делу о паромах, обвиняемыми по которому проходят замминистра обороны Иванов и экс-руководитель ООО «Оборонлогистика» Филатов.

Обвинителями в процессе выступали Милана Дигаева, известная по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, и Игорь Потапов, выступавший по делу министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Адвокатом Иванова в суде выступил Мурад Мусаев.

В зале, помимо журналистов, были мать и жена Тимура Иванова, а также жена и сын Антона Филатова. При входе в здание суда судебные приставы отказались пустить жену Иванова Марию Китаеву с грудным ребенком, сославшись на нормы закона. Позже она появилась в зале уже одна.

После того как Милана Дигаева зачитала обвинение, Тимур Иванов и Антон Филатов сообщили, что не признали вину. «С точки зрения русского языка все понятно, но вину не признаю — обвинение основано на ошибочных доводах следствия», — заявил Филатов. Он добавил, что обвинение содержит множество фактических ошибок. «Выводы следователя основаны на его домыслах», — заявил обвиняемый.

Сразу после того, как Филатов начал давать оценку обвинению, прокурор Игорь Потапов прервал его выступление и ходатайствовал о закрытии судебного процесса. «Обстоятельства излагаемых событий соприкасаются со сведениями, содержащими гостайну», — объяснил Потапов.

Адвокат Мусаев отметил, что Филатов не затронул обстоятельств закупки паромов, содержащихся в секретном документе, и все это уже было в открытых источниках.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и закрыл заседание. При этом судья Подопригоров удалил из зала за грубое поведение жену Иванова Марию Китаеву, которая рассмеялась после решения суда о закрытии процесса.

В чем обвиняют подсудимых

В обвинении, которое было зачитано Дигаевой, говорится о двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК) и об одном эпизоде легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК). В состав организованной группы, которой, по версии следствия, руководил Тимур Иванов, входили Антон Филатов, экс-председатель правления банка «Интеркоммерц» Антон Бугаевский, заместитель руководителя кредитного управления этого банка Алексей Резван и немецкий бизнесмен Феликс Нойберг. Дело в отношении Бугаевского слушается отдельно. Он объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2015 году для закупки судов в «Интеркоммерцбанке» была оформлена кредитная линия. Кредиты выдавались аффилированным лицам. В частности, около 800 млн. руб. было выделено на приобретение мебельного оборудования, говорилось в обвинении. Как установило следствие, путем перевода денежных средств, полученных по этой линии, через цепочку подконтрольных им компаний фигуранты похитили 674 489 руб. 79 коп.

Деньги легализовали через фиктивные соглашения на оказание консалтинговых и консультационных услуг, в том числе с зарубежными юридическими лицами.

Два морских парома — «Агиос Лаврентиус» и «Мария Елена» — для Керченской переправы были куплены из бюджетных средств через офшорную компанию. Сумма сделки составила €12,5 млн.

На момент покупки Тимур Иванов руководил АО «Оборонстрой», а Антон Филатов занимал должность в подведомственной Минобороны компании «Оборонлогистика».

Потраченную на закупку паромов сумму банку компенсировали из бюджетных средств спустя время по более высокому курсу.

Во втором эпизоде дела говорится о растрате около 4 млрд руб. По версии следствия, Иванов и Филатов были причастны к выводу в 2016 году €45 млн из банка «Интеркоммерц» через фиктивные договоры купли-продажи валюты в кредитной организации. В этом эпизоде фигурируют еще несколько человек, в том числе бывшие топ-менеджеры банка, объявленные в розыск.