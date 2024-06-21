К обучению магистров в МГУ привлекут команду Прилепина и депутатов Думы
На факультете политологии МГУ в рамках магистерской программы «Стратегические коммуникации, информационные и гибридные войны» к учебному процессу привлекут «специалистов из команды Захара Прилепина, депутатов Госдумы, представителей других органов власти и управления», говорится в анонсе о наборе на программу.
«В процессе обучения студенты получат знания, умения и навыки в области обеспечения национального информационного суверенитета и противодействия операциям гибридных, когнитивных и ментальных войн. Обучение по программе рассчитано на 2 года. Выпускники получат квалификацию магистра по направлению подготовки «Конфликтология», — сказано в описании программы.
Ее запустили в 2022 году и модернизируют, поэтому для обучающихся введут новые дисциплины, спецкурсы и факультативы. Помимо факультета политологии, в реализации программы участвуют факультеты вычислительной математики и кибернетики, глобальных процессов, журналистики, а также научно-образовательные школы «Математические методы анализа сложных систем» и «Сохранение мирового историко-культурного наследия».
На обучение примут 20 человек, бюджетных мест нет. Согласно информации с сайта центральной приемной комиссии вуза, стоимость обучения — 432 тыс. в год, как и на других программах магистратуры в вузе.
В прошлом году преподаватели этой программы жаловались на низкие зарплаты. Один из лекторов, специалист по информационно-психологическим войнам и психологическим операциям, который учил студентов технологиям разоблачения фейков на фото и видео, Анатолий Петренко, рассказал телеканалу «360», что ставка за месяц составляла от 3,7 тыс. до 4,2 тыс. руб.
Прилепин — автор романов «Патологии», «Санькя», «Черная обезьяна» и др., а также рассказов, эссе, в частности, он выпускал сборник рассказов «Окопная правда чеченской войны» (писатель участвовал в боевых действиях в Чечне, а также служил в ОМОНе).
В последние годы занимался помощью Донбассу и политической деятельностью. В 2016 году Прилепин уехал в зону конфликта и был заместителем командира батальона по работе с личным составом ДНР.
Позднее он создал политическое движение «За правду», которое в 2020 году объединилось с партиями «Патриоты России» и «Справедливая Россия». В январе 2023-го года Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону военной операции на Украине. У него есть звание подполковника Росгвардии.
В мае прошлого года автомобиль, в котором находился писатель, был взорван в Нижегородской области. Он попал в больницу, погиб его соратник, уроженец Луганска Александр Шубин. В совершении взрыва подозревают уроженца Украины Александра Пермякова, он заключен под стражу.
Упал — поднялся.
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