МГУ опустился на третье место в рейтинге вузов по зарплатам айтишников

МФТИ вновь возглавил рейтинг вузов по уровню зарплат своих выпускников, занятых в IT-сфере. МГУ сместился на третье место, уступив Университету ИТМО. Зарплаты выпускников первой пятерки превышают 230 тыс. руб.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Сервис по подбору персонала и поиска работы Superjob представил рейтинг вузов по уровню зарплат их выпускников в IT-отрасли, окончивших учебу в 2018—2023 годах (РБК ознакомился с рейтингом). Первое место по традиции занял Московский физико-технический институт (МФТИ). Вуз не первый год лидирует в рейтинге.

По данным Superjob, средняя заработная плата выпускников МФТИ составила 300 тыс. руб. Это на 30 тыс. руб. (+11%) больше, чем год назад.

Второе место снова занял Университет ИТМО со средней заработной платой выпускников в 260 тыс. руб. в месяц, что на 25 тыс. руб. больше прошлогодних зарплат.

В ИТМО ранее объясняли, что лидирующие позиции в рейтинге — результат многолетней работы университета с крупными бизнес-партнерами, к тому же выпускникам вуза не нужна адаптация, так как за их спиной уже есть проектный опыт.

В основу рейтинга Superjob легли зарплатные ожидания специалистов, указанные в резюме. Для рейтинга отбираются резюме, размещенные не позднее чем за год до даты выхода исследования. Рассматриваются запросы на поиск работы в сферах разработки, информационной безопасности, тестирования ПО, DevOps, аналитики, исследования данных, Machine Learning, Data-инженерии и проч. В рейтинге учитывают зарплатные ожидания как в Москве, так и в регионах, вторые корректируются с учетом региональных IT-коэффициентов SuperJob до уровня московского рынка труда.

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова сместился со второго места, которое делил в предыдущем рейтинге с Университетом ИТМО, на третье.

В рейтинге 2024 года МГУ делит третье место с Московским государственным техническим университетом им. Н.Э.Баумана, МИФИ и Высшей школой экономики. Их выпускники 2018—2023 годов зарабатывают в среднем по 250 тыс. руб. в месяц. Причем ВШЭ удалось улучшить свои позиции по сравнению с прошлым годом: в 2023 году университет располагался на четвертом месте.

Санкт-Петербургский государственный университет и расположенный в Татарстане Университет Иннополис поднялись на одну ступень по сравнению с рейтингом прошлого года. СПбГУ занял четвертое место с зарплатами выпускников в 240 тыс. руб., Иннополис — на пятом месте, выпускники вуза получают в среднем 230 тыс. руб. в месяц. Средняя заработная плата выпускников этих вузов за год выросла на 30 тыс. руб.

С первой пятеркой рейтинга работает банк «Тинькофф», рассказала РБК руководитель управления по развитию привлечения и бренда работодателя в банке Евгения Хейнман. «В 2017 году открылась наша студенческая исследовательская лаборатория на базе МФТИ, а в 2018 магистерская программа. Сейчас мы работаем с более 30 вузами России, открывая свои кафедры, спецкурсы и даже программы бакалавриата, и начинаем работать со студентами с первого курса. Например, в этом году у нас стартовал первый набор на первый курс бакалавриата факультета компьютерных наук ВШЭ и Центрального университета по программе ДРИП (Дизайн и разработка информационных систем)», — рассказала она.

Хейман также отметила, что в «Тинькофф» действуют программы стажировок и образовательные программы, по итогам которых в банке остались работать более 960 человек в 2023 году. Это выпускники из ВШЭ, МГУ, МГТУ им. Баумана и МФТИ, а также региональные вузы УрФУ, ИТМО, СПбГУ, КФУ.

Шестое место в рейтинге занял Московский государственный технологический университет «СТАНКИН». Его выпускники 2018—2023 годов в среднем зарабатывают 220 тыс. руб. в месяц. Седьмое место поделили Национальный исследовательский университет МЭИ и Московский авиационный институт со средней зарплатой выпускников в 210 тыс. руб.

На восьмой строчке расположился Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», его выпускники в среднем получают 200 тыс. руб., что на 25 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.

Девятое место в рейтинге разделили Казанский (Приволжский) федеральный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, чьи выпускники в среднем могут зарабатывать 190 тыс. руб. Петербургский университет поднялся в рейтинге на три позиции по сравнению с прошлым годом.

На десятой строчке — Новосибирский государственный технический университет со средними зарплатами выпускников в 180 тыс. руб.

Карьерный сервис для IT-специалистов «Хабр Карьера» сообщал о снижении зарплат айтишникам во втором полугодии 2023 года, по сравнению с первым полугодием. Так, медианная зарплата специалистов из IT-сферы во второй половине 2023 года составила 141 тыс. руб. — на 15% меньше, чем в первой половине года. Средний медианный доход — это средний показатель заработной платы, который делит население страны на две части: у 50% россиян доход выше этого значения, а у других 50% — ниже.

Основная причина — снижение зарплат в регионах на 20%. В среднем, по данным сервиса, в регионах айтишникам во втором полугодии 2023-го платили ₽120 тыс., а в Москве и Санкт-Петербурге — 187 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно. В первом полугодии зарплата IT-специалистов в регионах составляла 150 тыс. руб. В столице зарплата была 200 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге 172 тыс. руб.

Согласно данным Росстата, опубликованным в феврале, среднемесячная номинальная зарплата в России по итогам 2023 года составила 73 709 руб. По сравнению с 2022-м она выросла на 14,1%, что в точности повторило номинальный рост 2022 года к 2021 году.