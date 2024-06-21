СК задержал контролеров оборота алкогольной продукции и спирта

Двух сотрудников Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Им грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

В четверг, 20 июня, сотрудники Cледственного комитета задержали двух работников Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль, РАР), об этом РБК сообщили два источника, близких к ведомству.

По словам одного из собеседников, задержаны были начальник отдела контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Межрегионального управления РАР Наталья Гордубей и заместитель начальника отдела Дмитрий Мосин. Их задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса составляет до 15 лет лишения свободы.

РБК направил запрос в пресс-службы Следственного комитета и Росалкогольтабакконтроля.

В августе прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о передаче функций по контролю за оборотом табака Росалкогольрегулированию. Тогда же изменилось название ведомства — теперь оно называется Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынком.

В 2018 году бывший руководитель ведомства Игорь Чуян стал фигурантом уголовного дела. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Чуяну вменяется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК).

Следствие полагает, что он причастен к выводу средств из ОФК Банка, лишившегося лицензии в 2018 году. Дыра в капитале ОФК Банка на момент отзыва лицензии составляла более 17,5 млрд руб. (активы — 11,27 млрд руб., обязательства — 28,78 млрд руб.). Временная администрация, введенная ЦБ, выявила в Банке операции по выводу активов на общую сумму 11,3 млрд руб. Часть средств из банка была выдана в качестве кредитов компаниям, связанным с собственниками, а также структурам с сомнительной платежеспособностью.

В 2021 году Чуян был задержан в Черногории по запросу московского бюро Интерпола, но позднее МВД страны отказалось его выдать России и ему предоставили политическое убежище.

В 2019 году ФСБ и СК допросили замруководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную. Тогда же были задержаны пять сотрудников управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу. Среди них был врио главы управления Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов. Следствие рассматривало возможность возбуждения дела по ст. 210 УК (организация преступного сообщества). Позднее Мосгорсуд отменил решение о заключении Голосной под стражу.