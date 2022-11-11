«Ъ» узнал об отказе Подгорицы выдать экс-главу Росалкогольрегулирования

По данным газеты, МВД Черногории согласилось предоставить Игорю Чуяну политическое убежище. Кроме того, у экс-чиновника есть украинский паспорт. В России его обвиняют в хищении 30 млрд руб.

Игорь Чуян (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Власти Черногории отказались выдать России бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в центральном аппарате Следственного комитета.

По данным издания, МВД Черногории ранее удовлетворило запрос Чуяна и его адвокатов о предоставлении ему политического убежища (по той же причине Подгорица не выдала Москве экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. В России он является фигурантом дел о двух убийствах, незаконном обороте оружия и организации похищения певца Авраама Руссо. Предприниматель не признает вину).

Кроме того, напоминает газета, до своего задержания в Черногории Чуян получил украинское гражданство. Осенью 2021 года источники РБК и местное Radio Jadran передавали, что экс-чиновник получил в стране разрешение на временное проживание как гражданин Украины по имени Игорь Левин.

Адвокат Чуяна отказался от комментариев, в Генпрокуратуре России не ответили на запрос «Коммерсанта».

Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование с 2008 по июль 2018 год. В декабре 2018-го его объявили в международный розыск и заочно арестовали; экс-чиновнику вменили организацию злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК). Преследование связано с выводом средств из ОФК Банка, который привел к его банкротству. По версии следствия, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера, дистрибьюторской компании «Статус групп». Ущерб по делу превышает 30 млрд руб.

Защита экс-чиновника обжаловала заочный арест Чуяна, заявив, что для такой меры пресечения нет оснований, но Мосгорсуд не счел претензии заслуживающими внимания.

В октябре 2021 года Чуяна задержали в Тивате по запросу московского бюро Интерпола.

