Экс-губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу

Никита Белых (Фото: Мария Шевченко / ТАСС)

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу в связи с истечением срока наказания, сообщил РБК его адвокат Андрей Грохотов. Экс-чиновник отбыл восемь лет в колонии за взятки.

«Сейчас я на свободе. Здоровье и самочувствие у меня нормальное. В дальнейших планах — приоритет семье, детям, работе. Кроме того, в Кировском областном суде продолжается производство по моему делу, в котором я должен принять участие», — говорится в подготовленном Белых заявлении для прессы. Бывший чиновник добавил, что «всегда открыт для журналистов, однако давать интервью и отвечать на вопросы сегодня и в ближайшее время» не будет.

Белых был назначен губернатором Кировской области в 2009 году. В июне 2016-го его задержали в Москве по обвинению в получении взятки в размере €400 тыс. По версии следствия, он получал денежные средства в обмен на покровительство в бизнесе.

Спустя месяц президент России Владимир Путин снял его с должности с формулировкой об «утрате доверия».

В 2018 году Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн руб. по делу о коррупции, он свою вину не признал.

В отношении экс-губернатора в 2021 году возбудили еще одно дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). По версии следствия, Белых выделил из бюджета 448 млн руб. Кировской региональной ипотечной корпорации (АО «КРИК») на строительство служебного помещения для бюджетников, однако денежные средства были израсходованы на текущие нужды, квартиры приобретены в собственность компании, но не включены в специализированный жилищный фонд. Их сдавали в аренду гражданам на льготных условиях. Также экс-губернатора обвиняли в «обеспечении» займа АО «КРИК» одной из компаний Кировской области. В СК считают, что он распорядился распределить большую часть средств на нужды иных юридических лиц, не связанных с уставными целями деятельности корпорации и находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения.

Материал дополняется