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Общество ,  
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Адвокат уточнил дату выхода Белых на свободу

Никита Белых
Никита Белых (Фото: Мария Шевченко / ТАСС)

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых выйдет на свободу 21 июня, рассказал РБК его адвокат Андрей Грохотов.

«В связи c истечением срока наказания по приговору Никита Юрьевич должен выйти на свободу 21 июня, в первой половине дня», — сообщил Горохов.

Сейчас, по словам адвоката, бывший чиновник, осужденный на восемь лет за взятки, содержится СИЗО-1 в Кирове.

14 июня 2024 года Горохов предположил, что Белых выйдет на свободу именно 21 июня: срок экс-губернатора Кировской области исчисляется до 24 июня, но перед этим числом — выходные.

Никиту Белых освободили от наказания по делу о превышении полномочий
Политика
Никита Белых

В июне 2016 года Белых задержали при получении взятки в размере €400 тыс. в одном из ресторанов города Москвы. Правоохранительные органы возбудили дело по ч. 6 ст. 290 УК — получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Статья предполагает от восьми до 15 лет лишения свободы. Тогда же президент Владимир Путин освободил Белых от должности губернатора в связи с утратой доверия.

В 2018 году суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн руб. Свою вину чиновник не признал. При учете срока содержания в СИЗО экс-губернатор должен выйти на свободу в 2024 году.

Новое уголовное дело на Белых завели в 2021 году по статье о превышении должностных полномочий, гособвинение запросило для экс-губернатора 12 лет колонии. Однако чиновника освободили от наказания по этому делу из-за истечения срока давности.

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Теги
арест чиновника взяточничество Никита Белых адвокат

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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