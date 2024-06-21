Призывавшего к захвату власти на границе с КНР жителя Приморья арестовали

Оперативники ФСБ задержали в Приморье местного жителя, который призывал к захвату власти в России в приграничных с Китаем районах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю совместно с управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту задержан гражданин России, осуществлявший публичные призывы к захвату действующей в Российской Федерации власти. Приморец призывал жителей приграничных населенных пунктов к свержению конституционного строя и захвату власти», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы). В настоящее время он заключен под стражу.

В начале мая сотрудники ФСБ задержали еще одного жителя Приморского края, которого заподозрили в госизмене. По данным спецслужбы, мужчина работал на Главное управление разведки Минобороны Украины, собирая данные об объектах военной инфраструктуры региона.

В России в 2023 году выросло число приговоров по делам о госизмене и шпионаже, это следует из статистики Судебного департамента Верховного суда. Общее число осужденных за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства выросло с 668 человек в 2022 году до 862 человек в 2023 году. Рост произошел за счет увеличения числа обвинительных приговоров по обвинениям в госизмене и шпионаже и другим статьям.