ФСБ обвинила жителя Приморья в работе на украинскую разведку

ФСБ по Приморскому краю задержала местного жителя, который, по данным ведомства, работал на Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия региона в телеграм-канале.

«Диверсант действовал по заданию кураторов из <...> военной разведки и собирал данные об объектах военной инфраструктуры края», — говорится в сообщении. В комиссии уточнили, что он «полностью осознавал возможность использования информации» против безопасности России.

В отношении задержанного возбудили дело по статье 275 Уголовного кодекса — государственная измена, ему грозит пожизненное лишение свободы.

30 апреля в Приморском крае задержали местного жителя, который, по версии ФСБ, тайно сотрудничал с организацией, подконтрольной ГУР Минобороны Украины.

По информации ведомства, подозреваемый установил контакт «с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России» и подконтрольной ГУР. Название организации не уточняется. Он желал содействовать «в деятельности против безопасности» России.

В стране в 2023 году выросло число приговоров по делам о госизмене и шпионаже, это следует из статистики Судебного департамента Верховного суда. Общее число осужденных за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства выросло с 668 человек в 2022 году до 862 человек в 2023 году. Рост произошел за счет увеличение числа обвинительных приговоров по обвинениям в госизмене и шпионаже и другим статьям.