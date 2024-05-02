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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ обвинила жителя Приморья в работе на украинскую разведку

ФСБ задержала жителя Приморья за работу на ГУР Минобороны Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ по Приморскому краю задержала местного жителя, который, по данным ведомства, работал на Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия региона в телеграм-канале.

«Диверсант действовал по заданию кураторов из <...> военной разведки и собирал данные об объектах военной инфраструктуры края», — говорится в сообщении. В комиссии уточнили, что он «полностью осознавал возможность использования информации» против безопасности России.

В отношении задержанного возбудили дело по статье 275 Уголовного кодекса — государственная измена, ему грозит пожизненное лишение свободы.

В России выросло число приговоров по делам о госизмене и шпионаже
Политика
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

30 апреля в Приморском крае задержали местного жителя, который, по версии ФСБ, тайно сотрудничал с организацией, подконтрольной ГУР Минобороны Украины.

По информации ведомства, подозреваемый установил контакт «с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России» и подконтрольной ГУР. Название организации не уточняется. Он желал содействовать «в деятельности против безопасности» России.

В стране в 2023 году выросло число приговоров по делам о госизмене и шпионаже, это следует из статистики Судебного департамента Верховного суда. Общее число осужденных за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства выросло с 668 человек в 2022 году до 862 человек в 2023 году. Рост произошел за счет увеличение числа обвинительных приговоров по обвинениям в госизмене и шпионаже и другим статьям.

Теги
разведка ФСБ Приморье госизмена
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