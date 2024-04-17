Всего в 2023 году по уголовным статьям осудили 589 тыс. человек — это минимум за 3 года

В России выросло число приговоров по делам о госизмене и шпионаже Всего в 2023 году по уголовным статьям осудили 589 тыс. человек — это минимум за 3 года

В 2023 году в России выросло число приговоров за терроризм, госизмену, дискредитацию военных и фейки об армии. Снизилось число приговоров за неуплату алиментов и участие в беспорядках, следует из статистики Верховного суда

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Как менялось число осужденных и оправданных

В 2023 году российские суды осудили более полумиллиона человек по уголовным статьям — 589 тыс., следует из опубликованной 17 апреля статистики Судебного департамента Верховного суда. Это самый низкий за последние три года показатель: в 2022 году по обвинению в уголовных преступлениях в первой инстанции были осуждены 614,7 тыс. человек, в 2021 году — 601 тыс., а в пандемийном 2020-м — 563 тыс. человек.

В сравнении с 2022 годом в прошлом году снизилось число осужденных во многих категориях, в частности за преступления против личности (со 122 тыс. до 114 тыс.человек), против общественной безопасности и порядка (с 158,1 тыс. до 149,9 тыс.), против государственной власти (с 58,6 тыс. до 56,4 тыс.) и в сфере экономики (с 238,1 тыс. до 230,5 тыс.). Здесь и далее речь идет о числе осужденных по основной статье.

При этом по некоторым отдельным статьям Уголовного кодекса число приговоров, наоборот, выросло: по делам о преступлениях против свободы, чести и достоинства личности (с 523 до 627), против половой неприкосновенности (с 7,6 тыс. до 8,2 тыс.), по преступлениям в сфере экономической деятельности (с 9,8 тыс. до 11 тыс.), по преступлениям против общественной безопасности (с 10,8 тыс. до 11,2 тыс.). Выросло число вынесенных приговоров и по преступлениям против основ конституционного строя и безопасности государства (с 668 до 862), против мира и безопасности человечества (с 29 до 54).

В 2023 году было вынесено 1874 оправдательных приговора. Это 0,26% от общего числа оконченных в 2023 году дел (727 168). В 2022 году процент оправдательных приговоров составил 0,27% (оправданы был 2062 человек).

Общее число оправдательных приговоров снижается год от года: если в 2014 году было оправдано 5027 человек, в 2016 — 3515, в 2017 — 2233, то в 2021 — уже 2190.

Рост числа приговоров по террористическим статьям и за фейки

В прошлом году заметно выросло число приговоров по террористическим статьям. Если в 2022 году по ст. 205.1 УК «Террористический акт» были осуждены четыре человека, то в 2023 году таких приговоров было 19. По ч. 2 той же статьи, то есть за террористический акт при отягчающих обстоятельствах, осудили также 19 человек (против восьми в 2022 году).

По статье о публичных призывах к терроризму в 2023 году осудили меньшее количество человек — 24 против 41 в 2022 году, однако за то же деяние, но с использованием СМИ, приговоры вынесли в отношении 257 человек (в 2022 году — в отношении 233).

Почти в два раза выросло число осужденных за организацию террористического сообщества (с 11 до 23) и за участие в террористическом сообщества (с 7 до 14).

Выросло и число приговоров по статьям о незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК): в 2023 году по ней были осуждены 2325 человек, тогда как в 2022 году — 1948.

Заметно выросло и число приговоров по статье о фейках о вооруженных силах России (ст. 207.3 УК), которая появилась в законодательстве в марте 2022 года, после начала специальной военной операции. По части первой этой статьи в прошлом году осудили 26 человек (в 2022 году — восемь), по части второй — 33 (в прошлом году — шесть).

Выросло и число приговоров по статье об организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК). Если в 2022 году по всем частям этой статьи осудили 114 человек, то уже в следующем году — 169. В отношении «воров в законе» в прошлом году вынесли 33 приговора (по ст. 210.1 УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии»), тогда как в 2022 году — 20.

Помимо этого, более чем в шесть раз в 2023 году сократилось число осужденных по статьям об участии в массовых беспорядках (с 76 до 12) и призывах к массовым беспорядкам (с 10 до 3).

За госизмену и шпионаж стало больше приговоров

Общее число осужденных за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства выросло с 668 человек в 2022 году до 862 человек в 2023 году. Рост произошел за счет увеличение числа обвинительных приговоров по обвинениям в госизмене и шпионаже и другим статьям. Если в 2022 году за госизмену было вынесено 16 приговоров, то в прошлом году их было более чем в два раза больше — 39. В прошлом году за шпионаж были осуждены девять человек, годом ранее — один.

За дискредитацию использования Вооруженных Сил в целях защиты интересов страны и ее граждан было вынесено 43 приговора, годом ранее — два. Почти в два раза (с 17 до 31) выросло число осужденных за возбуждение ненависти либо вражды (282.2 ч.2 УК). В два раза больше приговоров (21) было вынесено в 2023 году за организацию экстремистского сообщества (282.1 ч. 1).

Почти в два раза выросло число осужденных за организацию деятельности общественного или религиозного объединения, которые ранее были ликвидированы судом (282.2 ч. 1) — 97 осужденных в 2023 году (годом ранее осужденных по этой статье было 56). Выросло число приговоров и за участие в деятельности общественного или религиозного объединения, ликвидированных судом (282.2 ч. 2) — со 129 в 2022 году до 138 в 2023-м.

За диверсию в прошлом году было осуждено пять человек, годом ранее таких не было.

В прошлом году 39 человек получили обвинительный вердикт за неоднократные случаи пропаганды либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской символики (282.4 ч. 1).

По новой статье о нарушении требований по защите гостайны были осуждены 70 человек.

Меньше в 2023 году стало приговоров за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя с использованием средств массовой информации (280 ч. 2): в 2022 году осуждены были 264 человека, в прошлом году — 175.

За преступления против мира и безопасности человека в прошлом году было осуждено почти в два раза больше людей, чем в 2022-м — 54 против 29.

За реабилитацию нацизма с использованием СМИ или служебного положения в 2023-м были осуждены 14 человек, годом ранее — два. По той же статье, но с использованием сети интернет, были приговорены 24 человека, годом ранее 10.

Преступления против семьи и детей

Наиболее «многочисленная» по приговорам статья в разделе Уголовного кодекса «Преступления против семьи и несовершеннолетних» — уклонение от уплаты алиментов на детей. По ней число обвинительных заключений суда в 2023 году снизилось на 15% — с 48,9 тыс. до 41,2 тыс. Кроме того, сократилось число осужденных за неисполнение обязанностей по воспитанию детей — с 616 до 498. За продажу алкоголя несовершеннолетним в прошлом году осудили 543 человека (в 2022 году — 584).