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Общество ,  
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Эксперты назвали уровень дохода, при котором больше россиян хотят детей

«Яков и Партнеры» и «Ромир»: главным фактором для рождения детей являются деньги
Финансы остаются главным фактором для россиян в решении завести детей, больше всего планирующих ребенка имеют доходы на уровне 80-120 тыс. руб. в месяц и выше. При этом детей охотнее готовы заводить жители небольших городов
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Россияне назвали главным фактором принятия решения о рождении ребенка финансовые возможности, причем желание иметь детей сильнее всего возрастает при переходе доходов через планку 80-120 тыс. руб. в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Яков и Партнеры» и исследовательского холдинга «Ромир» (есть у РБК).

Финансовую составляющую решающим фактором назвали 47% опрошенных, далее по значимости идут доступность и качество медицинской помощи (22%), желание иметь детей (22%), безопасность для ребенка (18,5%), господдержка (15%).

Что касается доходов собирающихся завести детей, то больше всего желающих среди тех, кто получает от 120 тыс. руб. в месяц — 26%. Среди тех, у кого доход 80-120 тыс. руб. в месяц, детей намерены завести 23%, с доходами 20-80 тыс. руб. — 16%, с доходами менее 20 тыс. руб. — 14%.

В опросе приняли участие 2,7 тыс. человек из разных регионов России, которые различались по возрасту, доходу, полу, образованию, типу занятости и семейному положению.

«Заметнее всего (с 16% до 23%) доля желающих завести ребенка возрастает при переходе с уровня дохода в 20–80 тыс. руб. в месяц (к этой категории в 2023 г. относилось 85% россиян) на уровень в 80–120 тыс. руб. в месяц», — отметили эксперты.

Доля планирующих завести детей отличается и в зависимости от того, живет человек в большом или маленьком городе. Так, больше всего она в городах, где живет меньше 100 тыс. человек — 22%. В населенных пунктах от 100 тыс. жителей и миллионниках доля тех, кто намерен завести детей, составляет 15%, в Москве и Петербурге — 16%, показало исследование.

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Фото:Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

Больше всего готовящихся стать родителями — в Дальневосточном федеральном округе (24%), за ним следуют Северо-Западный и Центральный федеральные округа (по 19%). Меньше всего — в Сибири (13%).

Респонденты также рассказали, какие меры госсподдержки больше всего будут мотивировать их завести детей. Самым популярным мотиватором оказалось улучшение условий декретного отпуска (35%), также на паны опрошенных положительно повлияло бы повышение доступности и качества медицинской помощи (34%) и увеличение материнского капитала (33%).

Ранее Росстат отчитался, что в январе—марте 2024 года в России родились 300,2 тыс. человек — это на 10,8 тыс. младенцев (или 3,5%) меньше, чем в тот же период годом ранее.

По итогам 2023 года суммарный коэффициент рождаемости в России (среднее число детей на одну женщину) составил 1,41, сообщало статистическое ведомство. По сравнению с 2022 годом (1,42) показатель незначительно снизился, но по итогам 2023 года стал минимальным за 17 лет.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Дети доходы рождаемость Семья зарплата

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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